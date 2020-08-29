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"Ракицкому при встрече руку подам": бывший игрок сборной – о украинце в России

29 августа, 14:16

Елена Павлова Елена Павлова

Артем Федецкий считает Ярослава классным пацаном, но решения не понимает

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий оценил переход другого экс-игрока "сине-желтых" и донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого в питерский "Зенит" и игру украинских футболистов в чемпионате России в целом. Напомним, что последним профессиональным клубом 35-летнего Федецкого были "Карпаты". А мы рассказывали, бывший футболист сборной будет играть в чемпионате области среди аматоров.

"Я не могу говорить, что я их осуждал. Я не судья и не прокурор, никто. У меня было свое мнение, оно остается. Футбол вне политики – такого нет. Но все зависит от каждого человека. Ракицкий, как футболист и семьянин – классный пацан. У него свои муравьи в голове, как и у всех. Но есть некоторые поступки, которые я не могу понять. Чего ему не хватало в "Шахтере"? Он зарабатывал там не меньше, чем в "Зените". Почему он пошел на такой шаг – я не могу сказать", – заявил Федецкий в интервью Вацко Live.

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Артем Федецкий

Артем Федецкий

"Я против того, чтобы украинские футболисты в это время переходили в чемпионат России, но Ракицкому при встрече руку подам. Это его выбор. Возможно, он иначе воспринимает политическую ситуацию и то, что происходит в стране", – подытожил защитник.

Федецкий выступал за "Карпаты", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", немецкий "Дармштадт". В 2015 году днепряне играли в финале Лиге Европы, где уступили испанской "Севилье". А в марте 2020 года бывший защитник сборной Украины победил в юмористическом шоу и сорвал крупный куш.

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Ранее Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра. Бывший вице-президент "Карпат" обвинял Артема в подкупе судей. Минувшим летом футболист пытался пройти в Верховную Раду Украины от "Слуги народа". Но стать депутатом ему не удалось: выборы он проиграл.

Смотрите, как Артем Федецкий забивал в чемпионате Украины в составе "Карпат"

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