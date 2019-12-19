Рамос и Зидан с рекордами, Месси не отстает: все достижения "Эль Класико"

Капитан "Реала" лишь на один поединок опережает лидера "Барселоны"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос сыграл против "Барселоны" в 10-м туре чемпионата Испании (0:0). Испанец стал рекордсменом по количеству матчей в "Эль Класико". Для него он стал 43-м в карьере. Рамос опередил по этому показателю Мануэля Санчиса, Пако Хенто и Хави. После игры президент мадридского клуба Флорентино Перес вручил защитнику памятную футболку.

Отметим, что ближайшим преследователем Рамоса является лидер "Барселоны" Лионель Месси. Вчерашнее "Эль Класико" стало для аргентинца 42-м в карьере. Благодаря этому он догнал легенду клуба Хави.

Также без рекорда не остался наставник "Реала" Зинедин Зидан. Французский наставник стал первым в истории, кто не проиграл в пяти выездных матчах подряд против "Барселоны" – на "Камп Ноу" Зидан одержал две победы и трижды сыграл вничью.

К слову, впервые за 17 лет поединок между "Барселоной" и "Реалом" на "Камп Ноу" завершился нулевой ничьей. Последний раз такое случалось в 2002 году.

Ранее мы писали, что в Каталонии устроили беспорядки во время "Эль-Класико". Акция протеста переросла в стычки с полицией.

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

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