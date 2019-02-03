Рашфорд принес победу "МЮ" над "Лестером": обзор матча

Манкунианцы не проигрывают под руководством Сульшера уже десять матчей

Рашфорд забил "Лестеру" в начале матча. Фото: AFP

Рашфорд принес победу "МЮ" над "Лестером": обзор матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/723/da5/5c5723da59103.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/723/da5/5c5723da59103.jpg 2019-02-03T19:24:53+02:00 Футбол Манкунианцы не проигрывают под руководством Сульшера уже десять матчей

В матче 25 тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" в гостях нанес поражение "Лестеру". Встреча завершилась минимальной победой "МЮ" – 1:0. Победный гол на девятой минуте забил форвард Маркус Рашфорд.

"Никогда не понимал тех, кто сомневается в способностях Рашфорда. Он всегда удивлял меня уверенностью в собственных силах и хладнокровием перед чужими воротами. Он – не по годам зрелый игрок", – прокомментировал игру нападающего экс-игрок сборной Англии Гарри Линекер.

За "красных дьяволов" 21-летний Маркус уже провел 153 матча, в которых забил 42 мяча и отдал 23 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 65 млн евро. Мадридский "Реал" готов выложить за футболиста 115 миллионов евро. Действующий контракт Рашфорда с "Манчестер Юнайтед" закончится через 18 месяцев, и форвард пока не торопится его продлевать.

ОБЗОР МАТЧА "ЛЕСТЕР" – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

После этого поединка беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле-Гуннара Сульшера с учетом всех турниров достигла 10 матчей, из которых девять команда выиграла.

Напомним, что на этой неделе "МЮ" продал в Китай бельгийского полузащитника Маруана Феллаини. 31-летний футболист стал игроком клуба "Шаньдун Лунэн".

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