Рашфорд принес победу "МЮ" над "Лестером": обзор матча
Манкунианцы не проигрывают под руководством Сульшера уже десять матчей
В матче 25 тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" в гостях нанес поражение "Лестеру". Встреча завершилась минимальной победой "МЮ" – 1:0. Победный гол на девятой минуте забил форвард Маркус Рашфорд.
"Никогда не понимал тех, кто сомневается в способностях Рашфорда. Он всегда удивлял меня уверенностью в собственных силах и хладнокровием перед чужими воротами. Он – не по годам зрелый игрок", – прокомментировал игру нападающего экс-игрок сборной Англии Гарри Линекер.
За "красных дьяволов" 21-летний Маркус уже провел 153 матча, в которых забил 42 мяча и отдал 23 голевые передачи. Transfermarkt оценивает 21-летнего форварда в 65 млн евро. Мадридский "Реал" готов выложить за футболиста 115 миллионов евро. Действующий контракт Рашфорда с "Манчестер Юнайтед" закончится через 18 месяцев, и форвард пока не торопится его продлевать.
ОБЗОР МАТЧА "ЛЕСТЕР" – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"
После этого поединка беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле-Гуннара Сульшера с учетом всех турниров достигла 10 матчей, из которых девять команда выиграла.
Напомним, что на этой неделе "МЮ" продал в Китай бельгийского полузащитника Маруана Феллаини. 31-летний футболист стал игроком клуба "Шаньдун Лунэн".
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