Расисткий скандал в чемпионате Италии: Балотелли запулил мяч на трибуны и ушел в поля

Марио Балотелли / Фото: Reuters

В матче 11-го тура чемпионата Италии между "Вероной" и "Брешией" случился скандал на почве расовых оскорблений. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в одном из эпизодов встречи с мячом оказался форвард гостей Марио Балотелли. В этот момент болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес.

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На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого Балотелли направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч. Из-за этого инцидента встречу пришлось прервать на несколько минут.

Тем не менее партнерам по команде удалось уговорить Балотелли продолжить игру. Вернувшись на поле, Марио забил потрясающий мяч в концовке встречи. Правда, это не спасло его "Брешию" от поражения. "Верона" победила со счетом 2:1. При этом тренер победителей Иван Юрич утверждает, что никаких расистских выкриков с трибун не слышал.

Как мы писали ранее, бывший игрок "Реала" попал в расистский скандал в Англии. Вратарь "Лидс Юнайтед" Кико Касилья за оскорбления нападающего "Чарльтон Атлетик" Джонатана Леко на расовой почве рискует получить от 8 до 12 матчей дисквалификации.

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