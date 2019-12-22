Расистский скандал в Англии: защитника "Челси" оскорбляли фанаты "Тоттенхэма"

Антонио Рюдигер рассказал о хамском поведении хулиганов на арене в Лондоне

Антонио Рюдигер / Фото: Reuters

В воскресенье в принципиальном лондонском противостоянии в чемпионате Англии "Челси" обыграл "Тоттерхэм" – нынешнюю команду своего бывшего тренера Жозе Моуринью. Кроме игровой составляющей, поединок запомнился неприятными эпизодами, когда фанаты "Шпор" оскорбляли защитника гостей Антонио Рюдигера.

Провокации стали случаться после того, как во втором тайме рефери удалил корейца Сон Хын Мина из "Тоттенхэма" – с использованием системы VAR выяснили, что он ударил темнокожего немца в грудь ногой. Вскоре после этого Рюдигер пожаловался арбитру Энтони Тейлору на оскорбления фанов на расистской почве, сообщает Sky Sports. Горе-болельщики "Тоттенхэма" изображали обезьяньи жесты и звуки и бросили на поле неизвестный предмет. Также пишут, что они скандировали расистские кричалки в адрес 26-летнего уроженца Берлина.

После этого диктор на стадионе несколько раз предупредил болельщиков, что такое поведение мешает проведению игры. А судья поговорил о расистском поведение фанов с главными тренерами команд — Жозе Моуринью и Фрэнком Лэмпардом.

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