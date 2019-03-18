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Расизм на матче в Киеве: "Челси" пожаловался в УЕФА

Сегодня, 15:48

Один из игроков лондонского клуба подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков

Фаны киевлян на матче против "Челси"
Фаны киевлян на матче против "Челси". Фото: AFP
Расизм на матче в Киеве: "Челси" пожаловался в УЕФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa1/9e4/5c8fa19e476a6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa1/9e4/5c8fa19e476a6.jpg Футбол Один из игроков лондонского клуба подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков

На прошлой неделе киевское "Динамо" проиграло "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и покинуло турнир. После игры делегация "Челси" пожаловалась на проявление расизма со стороны киевских болельщиков.

Так, "Челси" на своем официальном сайте опубликовал соответствующее заявление:

"Мы можем подтвердить отчет о расистском насилии, направленном на одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы осуждаем такое ​​отвратительное поведение.

Об инциденте было сообщено арбитру матча сразу с финальным свистком. Также секретарь и уполномоченный представитель клуба "Челси" обсудили инцидент с делегатом матча УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет детальное расследование, а со своей стороны мы обеспечим полное сотрудничество со следствием".

Отметим, что трибуны "Олимпийского" уже были втянуты в скандалы относительно расистского поведения зрителей. В частности, вспоминается матч против того же "Челси" в группе Лиги чемпионов 2015/16, когда на трибунах были избиты темнокожие болельщики.

Ранее фанаты "Динамо" подрались с ультрас "Бешикташа":

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Тег расизм, Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон

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UA.Футбол

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