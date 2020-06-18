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Раскаяние тренера Зинченко: "Мы должны извиниться перед темнокожими за то, как относились к ним 400 лет"

18 июня, 10:20

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал заявление на тему расизма

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола высказался на тему расизма. "Мы должны извиниться перед темнокожими людьми за то, как мы обращались с ними в течение последних 400 лет, мне стыдно за это", – приводит слова клубного тренера украинца Александра Зинченко издание The Athletic.

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Накануне в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" 3:0. Перед началом игры футболисты команд поддержали акцию BlackLivesMatter ("Жизни черных важны"), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Игроки обеих команд стали на колено в центральном круге.

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Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили США.

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Смотрите сюжет об истинных целях протестующих в США

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США расизм чемпионат Англии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: Championat.ru

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