Раскаяние тренера Зинченко: "Мы должны извиниться перед темнокожими за то, как относились к ним 400 лет"

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола высказался на тему расизма. "Мы должны извиниться перед темнокожими людьми за то, как мы обращались с ними в течение последних 400 лет, мне стыдно за это", – приводит слова клубного тренера украинца Александра Зинченко издание The Athletic.

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Накануне в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" 3:0. Перед началом игры футболисты команд поддержали акцию BlackLivesMatter ("Жизни черных важны"), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Игроки обеих команд стали на колено в центральном круге.

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Напомним, 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили США.

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