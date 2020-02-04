Раскрыт секрет побед "Ливерпуля": у них самое дешевое пиво в лиге

Фото: Reuters/Carl Recine

Футбольные болельщики платят немалые деньги, чтобы вживую увидеть игру любимой команды в чемпионате Англии, но покупка билета может стать только началом расходов. Многие болельщики любят выпить бокал пива до матча, в перерыве, а кто-то может наслаждаться пенным напитком и во время самой игры, поэтому дополнительны расходы могут оказаться не намного меньше, чем стоимость самого билета.

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Британское издание Give Me Sport подсчитало стоимость бокала пива на всех стадионах английской Премьер-лиги. Оказывается, самое дешевое пиво продается на "Энфилде" – домашней арене "Ливерпуля" – 3,90 фунта (примерно 127 грн). Возможно, в этом и кроется секрет феноменального выступления команды Юргена Клоппа в текущем сезоне?

Пальму первенства среди самых дорогих стадионов Премьер-лиги удерживают домашние арены трех лондонских клубов "Арсенала", "Челси" и "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

1. "Ливерпуль" – 3,90 фунта

2. "Бернли" – 4,00

• "Манчестер Сити" – 4,00

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• "Норвич" – 4,00

• "Шеффилд Юнайтед" – 4,0

• "Тоттенхэм" – 4,00

• "Вулверхэмптон"- 4,00

8. "Брайтон" – 4,40

• "Ньюкасл" – 4.40

10. "Борнмут" – 4,50

• "Кристал Пэлас" – 4,50

• "Эвертон" – 4,50

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• "Манчестер Юнайтед" – 4,50

• "Саутгемптон" – 4,50

15. "Астон Вилла" – 4,60

16. "Уотфорд" – 5,00

17. "Лестер" – 5,10

18. "Арсенал" – 5,30

• "Челси" – 5,30

• "Вест Хэм" – 5,30

Смотрите, как Жозе Моуринью рассмешил сеть своими эмоциями во время матча с "Манчестер Сити". Тренер "Тоттенхэма" сначала радовался отбитому пенальти, а затем пришел в гнев, когда сопернику не дали "горчичник". И все это в течение одной минуты!

Футбольный фанат попросил денег на пиво и насобирал миллион долларов!

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