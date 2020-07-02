Распахнула халат: жена звездного украинского футболиста открыла свои прелести на пляже в Италии

Супруга украинского полузащитника "Аталанты" (Бергамо) Руслана Малиновского, который на днях отметился шикарным голом в матче с "Лацио", давно не была такой откровенной со своими фолловерами в соцсетях, как сегодня. После выхода из карантина Роксана позволила себе выбраться на курорт Йезоло, близ Венеции, на Адриатическом побережье Италии, откуда поделилась горячими фотографиями с интернет-поклонниками.

Роксана Малиновская вышла на пляж в эффектном пестром халате, распустив пояс которого, показала публике свою прекрасную фигуру. Девушка – просто в великолепной форме, тем более учитывая тот факт, что всего семь месяцев назад она родила ребенка.

"Che bella!" ("Какая ты прекрасная!") – не удержалась от комплимента Роксане Малиновской в Instagram ее новая подруга – жена бразильского защитника "Аталанты" Рафаэла Толоя, Флавия

Напомним, что Руслан и Роксана Малиновская поженились осенью 2016 года, отметив это событие в Чехии. "Спасибо, что ты есть и сделал меня самой счастливой на свете. В день рождения моего папы я вышла замуж. Папа может не сомневаться, что отдал меня в надежные руки, ведь мой муж и правда носит меня на руках", – написала тогда в своем Instagram Роксана Малиновская.

А в ноябре прошлого года у полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского и его жены Роксаны родилась дочь – красавица-брюнетка, которую родители назвали Оливией. Рожала Роксана в Бергамо, в клинике, которая носит имя Святого Иоанна XXIII – Папы Римского с 1958 по 1963 год.

Смотрите видео недавнего гола-красавца Малиновского

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