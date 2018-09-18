Расписание и котировки матчей Лиги чемпионов 18 сентября

Сегодня, 13:51

Прошлогодний финалист турнира принимает новый клуб Буффона

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Первые матчи сыграют представители четырех групп. По новым правилам, время начала поединков будет разведено. Две встречи группы В начнутся в 19:55, остальные матчи пройдут с 22:00.

Центральным поединком дня будет встреча прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" с французским "Пари Сен-Жермен", который усилился летом легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Вторник, 18 сентября

Группа B

19:55. "Барселона" – ПСВ
Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00

19:55. "Интер" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 2.60 – 3.25 – 2.80

Группа A

22:00. "Брюгге" – "Боруссия" Д
Букмекеры: 4.00 – 3.70 – 1.90

22:00. "Монако" – "Атлетико"
Букмекеры: 5.00 – 3.50 – 1.78

Группа C

22:00. "Ливерпуль" – "ПСЖ"
Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.50

22:00. "Црвена Звезда" – "Наполи"
Букмекеры: 5.75 – 3.90 – 1.62

Группа D

22:00. "Галатасарай" – "Локомотив"
Букмекеры: 1.67 – 3.60 – 5.75

22:00. "Шальке" – "Порту"
Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.00

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.
футбол, Лига чемпионов

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Сегодня|Спорт

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