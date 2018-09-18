Расписание и котировки матчей Лиги чемпионов 18 сентября

Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Первые матчи сыграют представители четырех групп. По новым правилам, время начала поединков будет разведено. Две встречи группы В начнутся в 19:55, остальные матчи пройдут с 22:00.

Центральным поединком дня будет встреча прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" с французским "Пари Сен-Жермен", который усилился летом легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Вторник, 18 сентября

Группа B

19:55. "Барселона" – ПСВ

Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00



19:55. "Интер" – "Тоттенхэм"

Букмекеры: 2.60 – 3.25 – 2.80

Группа A

22:00. "Брюгге" – "Боруссия" Д

Букмекеры: 4.00 – 3.70 – 1.90

22:00. "Монако" – "Атлетико"

Букмекеры: 5.00 – 3.50 – 1.78

Группа C

22:00. "Ливерпуль" – "ПСЖ"

Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.50



22:00. "Црвена Звезда" – "Наполи"

Букмекеры: 5.75 – 3.90 – 1.62



Группа D



22:00. "Галатасарай" – "Локомотив"

Букмекеры: 1.67 – 3.60 – 5.75



22:00. "Шальке" – "Порту"

Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.00

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.