Расписание и котировки матчей Лиги чемпионов 18 сентября
Прошлогодний финалист турнира принимает новый клуб Буффона
Сегодня стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Первые матчи сыграют представители четырех групп. По новым правилам, время начала поединков будет разведено. Две встречи группы В начнутся в 19:55, остальные матчи пройдут с 22:00.
Центральным поединком дня будет встреча прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" с французским "Пари Сен-Жермен", который усилился летом легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.
Вторник, 18 сентября
Группа B
19:55. "Барселона" – ПСВ
Букмекеры: 1.09 – 11.00 – 23.00
19:55. "Интер" – "Тоттенхэм"
Букмекеры: 2.60 – 3.25 – 2.80
Группа A
22:00. "Брюгге" – "Боруссия" Д
Букмекеры: 4.00 – 3.70 – 1.90
22:00. "Монако" – "Атлетико"
Букмекеры: 5.00 – 3.50 – 1.78
Группа C
22:00. "Ливерпуль" – "ПСЖ"
Букмекеры: 2.05 – 3.60 – 3.50
22:00. "Црвена Звезда" – "Наполи"
Букмекеры: 5.75 – 3.90 – 1.62
Группа D
22:00. "Галатасарай" – "Локомотив"
Букмекеры: 1.67 – 3.60 – 5.75
22:00. "Шальке" – "Порту"
Букмекеры: 2.40 – 3.30 – 3.00
Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.
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