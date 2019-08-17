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Расписание и результаты 2-го тура чемпионата Англии

Сегодня, 14:08

Зинченко сыграет с "Тоттенхэмом", а Ярмоленко ждет встреча с "Брайтоном"

/ Фото: AFP

Второй тур чемпионата Англии растянули на три дня, но главный матч уикенда пройдет в субботу – чемпион страны "Манчестер Сити" встретится с финалистом Лиги чемпионом "Тоттенхэмом". В первом туре обе команды отпраздновали победы, но сегодня кому-то придется не досчитаться очков, а может и обеим командам.

Также в субботу сыграет свой матч команда Андрея Ярмоленко "Вест Хэм". Противостоять молотобойцам будет "Брайтон".

Напомним, что посреди недели "Ливерпуль" и "Челси" разыграли Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось боевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказались подопечные Юргена Клоппа.

Суббота, 17 августа

14:30 "Арсенал" – "Бернли"

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17:00 "Астон Вилла" – "Борнмут"

17:00 "Брайтон" – "Вест Хэм"

17:00 "Норвич" – "Ньюкасл"

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Джо Байден. Фото: AFP

17:00 "Саутгемптон" – "Ливерпуль"

17:00 "Эвертон" – "Уотфорд"

19:30 "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Воскресенье, 18 августа

16:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас"

18:30 "Челси" – "Лестер"

Понедельник, 19 августа

22:00 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица: 

М КлубИВНПМячиОчки
1 МАНЧЕСТЕР СИТИ11005-03
2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД11004-03
3 ЛИВЕРПУЛЬ11004-13
4 БРАЙТОН11003-03
5 БЕРНЛИ11003-03
6 ТОТТЕНХЭМ11003-13
7 АРСЕНАЛ11001-03
8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД10101-11
9 БОРНМУТ10101-11
10 ЛЕСТЕР10100-01
11 ЭВЕРТОН10100-01
12 КРИСТАЛ ПЭЛАС10100-01
13 ВУЛВЕРХЭМПТОН10100-01
14 НЬЮКАСЛ10010-10
15 АСТОН ВИЛЛА10011-30
16 НОРВИЧ10011-40
17 САУТГЕМПТОН10010-30
18 УОТФОРД10010-30
19 ЧЕЛСИ10010-40
20 ВЕСТ ХЭМ10010-50

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расписание результаты чемпионат Англии

Источник: Сегодня|Спорт

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