Расписание и результаты 2-го тура чемпионата Англии

Второй тур чемпионата Англии растянули на три дня, но главный матч уикенда пройдет в субботу – чемпион страны "Манчестер Сити" встретится с финалистом Лиги чемпионом "Тоттенхэмом". В первом туре обе команды отпраздновали победы, но сегодня кому-то придется не досчитаться очков, а может и обеим командам.
Также в субботу сыграет свой матч команда Андрея Ярмоленко "Вест Хэм". Противостоять молотобойцам будет "Брайтон".
Напомним, что посреди недели "Ливерпуль" и "Челси" разыграли Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось боевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказались подопечные Юргена Клоппа.
Суббота, 17 августа
14:30 "Арсенал" – "Бернли"
17:00 "Астон Вилла" – "Борнмут"
17:00 "Брайтон" – "Вест Хэм"
17:00 "Норвич" – "Ньюкасл"
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17:00 "Саутгемптон" – "Ливерпуль"
17:00 "Эвертон" – "Уотфорд"
19:30 "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"
Воскресенье, 18 августа
16:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас"
18:30 "Челси" – "Лестер"
Понедельник, 19 августа
22:00 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4
|БРАЙТОН
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|БЕРНЛИ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|6
|ТОТТЕНХЭМ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7
|АРСЕНАЛ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|БОРНМУТ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|ЛЕСТЕР
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|ЭВЕРТОН
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14
|НЬЮКАСЛ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|АСТОН ВИЛЛА
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16
|НОРВИЧ
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|17
|САУТГЕМПТОН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|18
|УОТФОРД
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19
|ЧЕЛСИ
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20
|ВЕСТ ХЭМ
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
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