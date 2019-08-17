Расписание и результаты 2-го тура чемпионата Англии

Зинченко сыграет с "Тоттенхэмом", а Ярмоленко ждет встреча с "Брайтоном"

/ Фото: AFP

Второй тур чемпионата Англии растянули на три дня, но главный матч уикенда пройдет в субботу – чемпион страны "Манчестер Сити" встретится с финалистом Лиги чемпионом "Тоттенхэмом". В первом туре обе команды отпраздновали победы, но сегодня кому-то придется не досчитаться очков, а может и обеим командам.

Также в субботу сыграет свой матч команда Андрея Ярмоленко "Вест Хэм". Противостоять молотобойцам будет "Брайтон".

Напомним, что посреди недели "Ливерпуль" и "Челси" разыграли Суперкубок УЕФА. Основное время матча завершилось боевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказались подопечные Юргена Клоппа.

Суббота, 17 августа

14:30 "Арсенал" – "Бернли"

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17:00 "Астон Вилла" – "Борнмут"

17:00 "Брайтон" – "Вест Хэм"

17:00 "Норвич" – "Ньюкасл"

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17:00 "Саутгемптон" – "Ливерпуль"

17:00 "Эвертон" – "Уотфорд"

19:30 "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Воскресенье, 18 августа

16:00 "Шеффилд Юнайтед" – "Кристал Пэлас"

18:30 "Челси" – "Лестер"

Понедельник, 19 августа

22:00 "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 1 1 0 0 5-0 3 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 1 1 0 0 4-0 3 3 ЛИВЕРПУЛЬ 1 1 0 0 4-1 3 4 БРАЙТОН 1 1 0 0 3-0 3 5 БЕРНЛИ 1 1 0 0 3-0 3 6 ТОТТЕНХЭМ 1 1 0 0 3-1 3 7 АРСЕНАЛ 1 1 0 0 1-0 3 8 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 1 0 1 0 1-1 1 9 БОРНМУТ 1 0 1 0 1-1 1 10 ЛЕСТЕР 1 0 1 0 0-0 1 11 ЭВЕРТОН 1 0 1 0 0-0 1 12 КРИСТАЛ ПЭЛАС 1 0 1 0 0-0 1 13 ВУЛВЕРХЭМПТОН 1 0 1 0 0-0 1 14 НЬЮКАСЛ 1 0 0 1 0-1 0 15 АСТОН ВИЛЛА 1 0 0 1 1-3 0 16 НОРВИЧ 1 0 0 1 1-4 0 17 САУТГЕМПТОН 1 0 0 1 0-3 0 18 УОТФОРД 1 0 0 1 0-3 0 19 ЧЕЛСИ 1 0 0 1 0-4 0 20 ВЕСТ ХЭМ 1 0 0 1 0-5 0

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