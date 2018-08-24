Расписание и результаты 2 тура чемпионата Испании по футболу

Сегодня, 18:26

"Барселона" и "Реал" сыграют на выезде – против "Вальядолида" и "Жироны"

&quot;Реал&quot; в гостях сыграет с &quot;Жироной&quot;. Фото AFP
"Реал" в гостях сыграет с "Жироной". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят матчи второго тура Примеры. Действующий чемпион "Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Вальядолидом", а мадридский "Реал", потерявший в межсезонье Криштиану Роналду, в воскресенье отправится в гости к "Жироне". Расписание и результаты второго тура чемпионата Испании:

Пятница, 24 августа:

21:15 "Хетафе" – "Эйбар"

23:15 "Леганес" – "Реал Сосьедад"

Суббота, 25 августа:

19:15 "Алавес" – "Бетис"

21:15 "Атлетико" – "Райо Вальекано"

23:15 "Вальядолид" – "Барселона"

Воскресенье, 26 августа:

19:15 "Эспаньол" – "Валенсия"

21:15 "Севилья" – "Вильярреал"

23:15 "Жирона" – "Реал"

Понедельник, 27 августа:

21:15 "Леванте" – "Сельта"

23:00 "Атлетик" – "Уэска"

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  СЕВИЛЬЯ 1 1 0 0 4-1 3
2  ЛЕВАНТЕ 1 1 0 0 3-0 3
3  БАРСЕЛОНА 1 1 0 0 3-0 3
4  РЕАЛ МАДРИД 1 1 0 0 2-0 3
5  УЭСКА 1 1 0 0 2-1 3
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 1 1 0 0 2-1 3
7  АТЛЕТИК 1 1 0 0 2-1 3
8  АТЛЕТИКО 1 0 1 0 1-1 1
9  ЭСПАНЬОЛ 1 0 1 0 1-1 1
10  СЕЛЬТА 1 0 1 0 1-1 1
11  ВАЛЕНСИЯ 1 0 1 0 1-1 1
12  ЖИРОНА 1 0 1 0 0-0 1
13  ВАЛЬЯДОЛИД 1 0 1 0 0-0 1
14  ЛЕГАНЕС 1 0 0 1 1-2 0
15  ВИЛЬЯРРЕАЛ 1 0 0 1 1-2 0
16  ЭЙБАР 1 0 0 1 1-2 0
17  ХЕТАФЕ 1 0 0 1 0-2 0
18  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 1 0 0 1 1-4 0
19  АЛАВЕС 1 0 0 1 0-3 0
20  БЕТИС 1 0 0 1 0-3 0

Расписание и результаты шестого тура чемпионата Украины: донецкое дерби в Киеве и визит "Динамо" в Одессу.
чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость "Расписание и результаты 2 тура чемпионата Испании по футболу". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Испанские фанаты. Фото AFP

Испанская ассоциация футболистов против проведения игр в США и Канаде

Вчера, 12:04

Давид Агансо обсудил эту тему с капитанами клубов Примеры

Футбол

"Атлетико" и "Реал" уже открыли сезон матчем за Суперкубок УЕФА. Фото AFP

Стартовал чемпионат Испании: расписание и результаты матчей

20 Августа, 22:54

Центральный матч тура "Валенсия" - "Атлетико" состоится в понедельник
Загрузка...
Загрузка...