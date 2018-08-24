Расписание и результаты 2 тура чемпионата Испании по футболу
"Барселона" и "Реал" сыграют на выезде – против "Вальядолида" и "Жироны"
В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят матчи второго тура Примеры. Действующий чемпион "Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Вальядолидом", а мадридский "Реал", потерявший в межсезонье Криштиану Роналду, в воскресенье отправится в гости к "Жироне". Расписание и результаты второго тура чемпионата Испании:
Пятница, 24 августа:
21:15 "Хетафе" – "Эйбар"
23:15 "Леганес" – "Реал Сосьедад"
Суббота, 25 августа:
19:15 "Алавес" – "Бетис"
21:15 "Атлетико" – "Райо Вальекано"
23:15 "Вальядолид" – "Барселона"
Воскресенье, 26 августа:
19:15 "Эспаньол" – "Валенсия"
21:15 "Севилья" – "Вильярреал"
23:15 "Жирона" – "Реал"
Понедельник, 27 августа:
21:15 "Леванте" – "Сельта"
23:00 "Атлетик" – "Уэска"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|СЕВИЛЬЯ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2
|ЛЕВАНТЕ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|БАРСЕЛОНА
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|РЕАЛ МАДРИД
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|УЭСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|АТЛЕТИК
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|АТЛЕТИКО
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|ЭСПАНЬОЛ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|СЕЛЬТА
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|ВАЛЕНСИЯ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|ЖИРОНА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13
|ВАЛЬЯДОЛИД
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14
|ЛЕГАНЕС
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16
|ЭЙБАР
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|17
|ХЕТАФЕ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|19
|АЛАВЕС
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|20
|БЕТИС
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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