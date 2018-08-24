Расписание и результаты 2 тура чемпионата Испании по футболу

"Барселона" и "Реал" сыграют на выезде – против "Вальядолида" и "Жироны"

В этот уикенд в чемпионате Испании по футболу проходят матчи второго тура Примеры. Действующий чемпион "Барселона" в субботу на выезде сыграет с "Вальядолидом", а мадридский "Реал", потерявший в межсезонье Криштиану Роналду, в воскресенье отправится в гости к "Жироне". Расписание и результаты второго тура чемпионата Испании:

Пятница, 24 августа:

21:15 "Хетафе" – "Эйбар"

23:15 "Леганес" – "Реал Сосьедад"

Суббота, 25 августа:

19:15 "Алавес" – "Бетис"

21:15 "Атлетико" – "Райо Вальекано"

23:15 "Вальядолид" – "Барселона"

Воскресенье, 26 августа:

19:15 "Эспаньол" – "Валенсия"

21:15 "Севилья" – "Вильярреал"

23:15 "Жирона" – "Реал"

Понедельник, 27 августа:

21:15 "Леванте" – "Сельта"

23:00 "Атлетик" – "Уэска"

Таблица чемпионата Испании:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 СЕВИЛЬЯ 1 1 0 0 4-1 3 2 ЛЕВАНТЕ 1 1 0 0 3-0 3 3 БАРСЕЛОНА 1 1 0 0 3-0 3 4 РЕАЛ МАДРИД 1 1 0 0 2-0 3 5 УЭСКА 1 1 0 0 2-1 3 6 РЕАЛ СОСЬЕДАД 1 1 0 0 2-1 3 7 АТЛЕТИК 1 1 0 0 2-1 3 8 АТЛЕТИКО 1 0 1 0 1-1 1 9 ЭСПАНЬОЛ 1 0 1 0 1-1 1 10 СЕЛЬТА 1 0 1 0 1-1 1 11 ВАЛЕНСИЯ 1 0 1 0 1-1 1 12 ЖИРОНА 1 0 1 0 0-0 1 13 ВАЛЬЯДОЛИД 1 0 1 0 0-0 1 14 ЛЕГАНЕС 1 0 0 1 1-2 0 15 ВИЛЬЯРРЕАЛ 1 0 0 1 1-2 0 16 ЭЙБАР 1 0 0 1 1-2 0 17 ХЕТАФЕ 1 0 0 1 0-2 0 18 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 1 0 0 1 1-4 0 19 АЛАВЕС 1 0 0 1 0-3 0 20 БЕТИС 1 0 0 1 0-3 0

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