Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Расписание и результаты 24 тура украинской Премьер-лиги

Сегодня, 09:08

"Шахтер" сыграет против "Зари" в ослабленном составе, а "Динамо" едет в Мариуполь

"Шахтер" примет "Зарю" в субботу
"Шахтер" примет "Зарю" в субботу.

В центральном матче 24 тура чемпионата Украины "Шахтер" сыграет против "Зари" в ослабленном составе: без выбывшего до конца сезона Марлоса, дисквалифицированных Алана Патрика и Мораеса. Защитник "горняков" Сергей Кривцов уверяет: "У нас есть, кем их заменить". Однако восполнить отсутствие лучшего бомбардира УПЛ Мораеса будет непросто: Кайоде не играл в ЧУ с декабря, других номинальных центрфорвардов нет. Кстати, в двух предыдущих рандеву с луганчанами (1:1, 1:0) именно Мораес забил оба гола.

"Динамо" едет в Мариуполь в еще более облегченном составе, сразу без 5 дисквалифицированных игроков: Кадара, Гармаша, Кендзеры, Шапаренко и Буяльского. Не исключено, что в таком "вакууме" получит шанс дебютировать уругвайский новичок киевлян. 27-летний свободный агент Карлос де Пена в среду подписал с "Динамо" контракт до конца сезона. Вингер/нападающий, но забивал последний раз больше года назад, 26 марта 2018 на родине за "Насьональ".

Суббота, 13 апреля:

14:00 "Мариуполь" – "Динамо"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 7.90 – 4.80 – 1.40

17:00 "Шахтер" – "Заря"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 1.25 – 6.20 – 12.0

19:30 "Львов" – "Александрия"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 3.20 – 2.20

Воскресенье, 14 апреля:

14:00 "Десна" – "Карпаты"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.23 – 3.20 – 3.40

17:00 "Арсенал" – "Ворскла"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3.30 – 3.30 – 3.25

19:30 "Черноморец" – "Олимпик"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.65 – 3.15 – 2.80

Турнирная таблица чемпионата Украины:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР23193153-960
2 ДИНАМО23172443-1353
3 АЛЕКСАНДРИЯ23125631-2041
4 МАРИУПОЛЬ2396827-3533
5 ЗАРЯ2388730-2332
6 ДЕСНА23941025-2431

7 ЛЬВОВ2379721-2330
8 ВОРСКЛА23921218-3229
9 КАРПАТЫ23661130-3724
10 ОЛИМПИК23481125-3520
11 ЧЕРНОМОРЕЦ23441513-3716
12 АРСЕНАЛ23431615-4315

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Заря Луганск, ФК Александрия

Вы сейчас просматриваете новость " Расписание и результаты 24 тура украинской Премьер-лиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Верификация пенсий: кто должен явиться в управление ПФУ

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией

Исчезновение Дианы: найдены человеческий скелет и вещи

Экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" Медведчука

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

Подумайте дважды, прежде, чем лезть в бассейн

Аваков о возвращении Саакашвили в Украину

В Украине начинают снос "хрущевок"
Загрузка...

Онлайн Ломаченко – Кролла: украинец отправил соперника в нокаут!

Сегодня, 07:36

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

Сегодня, 06:29

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

10 апреля, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

10 апреля, 14:23

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Лучшая теннисистка Украины сравнила себя с Порошенко и Зеленским

10 апреля, 13:58

"Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала Элина Свитолина после сдачи крови

Мать Зеленского заявила, что Порошенко уничтожает ее сына

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Назван самый полезный суп