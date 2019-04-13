Расписание и результаты 24 тура украинской Премьер-лиги
"Шахтер" сыграет против "Зари" в ослабленном составе, а "Динамо" едет в Мариуполь
В центральном матче 24 тура чемпионата Украины "Шахтер" сыграет против "Зари" в ослабленном составе: без выбывшего до конца сезона Марлоса, дисквалифицированных Алана Патрика и Мораеса. Защитник "горняков" Сергей Кривцов уверяет: "У нас есть, кем их заменить". Однако восполнить отсутствие лучшего бомбардира УПЛ Мораеса будет непросто: Кайоде не играл в ЧУ с декабря, других номинальных центрфорвардов нет. Кстати, в двух предыдущих рандеву с луганчанами (1:1, 1:0) именно Мораес забил оба гола.
"Динамо" едет в Мариуполь в еще более облегченном составе, сразу без 5 дисквалифицированных игроков: Кадара, Гармаша, Кендзеры, Шапаренко и Буяльского. Не исключено, что в таком "вакууме" получит шанс дебютировать уругвайский новичок киевлян. 27-летний свободный агент Карлос де Пена в среду подписал с "Динамо" контракт до конца сезона. Вингер/нападающий, но забивал последний раз больше года назад, 26 марта 2018 на родине за "Насьональ".
Суббота, 13 апреля:
14:00 "Мариуполь" – "Динамо"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 7.90 – 4.80 – 1.40
17:00 "Шахтер" – "Заря"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 1.25 – 6.20 – 12.0
19:30 "Львов" – "Александрия"
ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv
Букмекеры: 3.50 – 3.20 – 2.20
Воскресенье, 14 апреля:
14:00 "Десна" – "Карпаты"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.23 – 3.20 – 3.40
17:00 "Арсенал" – "Ворскла"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 3.30 – 3.30 – 3.25
19:30 "Черноморец" – "Олимпик"
ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv
Букмекеры: 2.65 – 3.15 – 2.80
Турнирная таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|23
|19
|3
|1
|53-9
|60
|2
|ДИНАМО
|23
|17
|2
|4
|43-13
|53
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|23
|12
|5
|6
|31-20
|41
|4
|МАРИУПОЛЬ
|23
|9
|6
|8
|27-35
|33
|5
|ЗАРЯ
|23
|8
|8
|7
|30-23
|32
|6
|ДЕСНА
|23
|9
|4
|10
|25-24
|31
|7
|ЛЬВОВ
|23
|7
|9
|7
|21-23
|30
|8
|ВОРСКЛА
|23
|9
|2
|12
|18-32
|29
|9
|КАРПАТЫ
|23
|6
|6
|11
|30-37
|24
|10
|ОЛИМПИК
|23
|4
|8
|11
|25-35
|20
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|23
|4
|4
|15
|13-37
|16
|12
|АРСЕНАЛ
|23
|4
|3
|16
|15-43
|15
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