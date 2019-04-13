Расписание и результаты 24 тура украинской Премьер-лиги

"Шахтер" сыграет против "Зари" в ослабленном составе, а "Динамо" едет в Мариуполь

"Шахтер" примет "Зарю" в субботу.

В центральном матче 24 тура чемпионата Украины "Шахтер" сыграет против "Зари" в ослабленном составе: без выбывшего до конца сезона Марлоса, дисквалифицированных Алана Патрика и Мораеса. Защитник "горняков" Сергей Кривцов уверяет: "У нас есть, кем их заменить". Однако восполнить отсутствие лучшего бомбардира УПЛ Мораеса будет непросто: Кайоде не играл в ЧУ с декабря, других номинальных центрфорвардов нет. Кстати, в двух предыдущих рандеву с луганчанами (1:1, 1:0) именно Мораес забил оба гола.

"Динамо" едет в Мариуполь в еще более облегченном составе, сразу без 5 дисквалифицированных игроков: Кадара, Гармаша, Кендзеры, Шапаренко и Буяльского. Не исключено, что в таком "вакууме" получит шанс дебютировать уругвайский новичок киевлян. 27-летний свободный агент Карлос де Пена в среду подписал с "Динамо" контракт до конца сезона. Вингер/нападающий, но забивал последний раз больше года назад, 26 марта 2018 на родине за "Насьональ".

Суббота, 13 апреля:

14:00 "Мариуполь" – "Динамо"

ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

Букмекеры: 7.90 – 4.80 – 1.40

17:00 "Шахтер" – "Заря"

ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

Букмекеры: 1.25 – 6.20 – 12.0

19:30 "Львов" – "Александрия"

ТВ: канал "Футбол 2", oll.tv

Букмекеры: 3.50 – 3.20 – 2.20

Воскресенье, 14 апреля:

14:00 "Десна" – "Карпаты"

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 2.23 – 3.20 – 3.40

17:00 "Арсенал" – "Ворскла"

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 3.30 – 3.30 – 3.25

19:30 "Черноморец" – "Олимпик"

ТВ: канал "Футбол 1", oll.tv

Букмекеры: 2.65 – 3.15 – 2.80

Турнирная таблица чемпионата Украины:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 23 19 3 1 53-9 60 2 ДИНАМО 23 17 2 4 43-13 53 3 АЛЕКСАНДРИЯ 23 12 5 6 31-20 41 4 МАРИУПОЛЬ 23 9 6 8 27-35 33 5 ЗАРЯ 23 8 8 7 30-23 32 6 ДЕСНА 23 9 4 10 25-24 31

7 ЛЬВОВ 23 7 9 7 21-23 30 8 ВОРСКЛА 23 9 2 12 18-32 29 9 КАРПАТЫ 23 6 6 11 30-37 24 10 ОЛИМПИК 23 4 8 11 25-35 20 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 23 4 4 15 13-37 16 12 АРСЕНАЛ 23 4 3 16 15-43 15

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