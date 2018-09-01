Расписание и результаты 4 тура чемпионата Англии
"МанСити" принимает "Ньюкасл", а "Арсенал" гостит в Кардиффе
На выходных пройдут поединки четвертого тура чемпионата Англии по футболу. После жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы украинских болельщиков интересуют наши соперники – "МанСити" и "Арсенал".
"Горожане", соперники "Шахтера" в субботу принимают на своем поле "Ньюкасл". А "канониры", соперники "Ворсклы", едут в гости в Кардифф.
Расписание и результаты 4 тура Премьер-лиги
Суббота, 1 сентября
14:30 "Лестер" – "Ливерпуль" – Футбол 2
17:00 "Брайтон" – "Фулхэм"
17:00 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" – Футбол 1
17:00 "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон"
17:00 "Челси" – "Борнмут"
17:00 "Эвертон" – "Хаддерсфилд"
19:30 "Манчестер Сити" – "Ньюкасл" – Футбол 1
Воскресенье, 2 сентября
15:30 "Кардифф Сити" – "Арсенал" – Футбол 2
18:00 "Бернли" – "Манчестер Юнайтед"
18:00 "Уотфорд" – "Тоттенхэм" – Футбол 2
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|3
|ЧЕЛСИ
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|4
|УОТФОРД
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|5
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|3
|2
|1
|0
|9-2
|7
|6
|БОРНМУТ
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|7
|ЛЕСТЕР
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|8
|ЭВЕРТОН
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|9
|АРСЕНАЛ
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|10
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|11
|ФУЛХЭМ
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|12
|БРАЙТОН
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|13
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|14
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|15
|КАРДИФФ СИТИ
|3
|0
|2
|1
|0-2
|2
|16
|САУТГЕМПТОН
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|17
|НЬЮКАСЛ
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|18
|БЕРНЛИ
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|19
|ХАДДЕРСФИЛД
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|20
|ВЕСТ ХЭМ
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
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