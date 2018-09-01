Расписание и результаты 4 тура чемпионата Англии

"МанСити" принимает "Ньюкасл", а "Арсенал" гостит в Кардиффе

На выходных пройдут поединки четвертого тура чемпионата Англии по футболу. После жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы украинских болельщиков интересуют наши соперники – "МанСити" и "Арсенал".

"Горожане", соперники "Шахтера" в субботу принимают на своем поле "Ньюкасл". А "канониры", соперники "Ворсклы", едут в гости в Кардифф.

Расписание и результаты 4 тура Премьер-лиги

Суббота, 1 сентября

14:30 "Лестер" – "Ливерпуль" – Футбол 2

17:00 "Брайтон" – "Фулхэм"

17:00 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" – Футбол 1

17:00 "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон"

17:00 "Челси" – "Борнмут"

17:00 "Эвертон" – "Хаддерсфилд"

19:30 "Манчестер Сити" – "Ньюкасл" – Футбол 1

Воскресенье, 2 сентября

15:30 "Кардифф Сити" – "Арсенал" – Футбол 2

18:00 "Бернли" – "Манчестер Юнайтед"

18:00 "Уотфорд" – "Тоттенхэм" – Футбол 2

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 3 3 0 0 7-0 9 2 ТОТТЕНХЭМ 3 3 0 0 8-2 9 3 ЧЕЛСИ 3 3 0 0 8-3 9 4 УОТФОРД 3 3 0 0 7-2 9 5 МАНЧЕСТЕР СИТИ 3 2 1 0 9-2 7 6 БОРНМУТ 3 2 1 0 6-3 7 7 ЛЕСТЕР 3 2 0 1 5-3 6 8 ЭВЕРТОН 3 1 2 0 6-5 5 9 АРСЕНАЛ 3 1 0 2 5-6 3 10 КРИСТАЛ ПЭЛАС 3 1 0 2 3-4 3 11 ФУЛХЭМ 3 1 0 2 5-7 3 12 БРАЙТОН 3 1 0 2 3-5 3 13 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 3 1 0 2 4-7 3 14 ВУЛВЕРХЭМПТОН 3 0 2 1 3-5 2 15 КАРДИФФ СИТИ 3 0 2 1 0-2 2 16 САУТГЕМПТОН 3 0 1 2 2-4 1 17 НЬЮКАСЛ 3 0 1 2 2-4 1 18 БЕРНЛИ 3 0 1 2 3-7 1 19 ХАДДЕРСФИЛД 3 0 1 2 1-9 1 20 ВЕСТ ХЭМ 3 0 0 3 2-9 0

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании

Расписание и результаты 2 тура чемпионата Германии