Расписание и результаты 4 тура чемпионата Англии

Сегодня, 13:09

"МанСити" принимает "Ньюкасл", а "Арсенал" гостит в Кардиффе

Фото AFP
Фото AFP

На выходных пройдут поединки четвертого тура чемпионата Англии по футболу. После жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы украинских болельщиков интересуют наши соперники – "МанСити" и "Арсенал".

"Горожане", соперники "Шахтера" в субботу принимают на своем поле "Ньюкасл". А "канониры", соперники "Ворсклы", едут в гости в Кардифф.

Расписание и результаты 4 тура Премьер-лиги

Суббота, 1 сентября

14:30 "Лестер" – "Ливерпуль" – Футбол 2

17:00 "Брайтон" – "Фулхэм"

17:00 "Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" – Футбол 1

17:00 "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон"

17:00 "Челси" – "Борнмут"

17:00 "Эвертон" – "Хаддерсфилд"

19:30 "Манчестер Сити" – "Ньюкасл" – Футбол 1

Воскресенье, 2 сентября

15:30 "Кардифф Сити" – "Арсенал" – Футбол 2

18:00 "Бернли" – "Манчестер Юнайтед"

18:00 "Уотфорд" – "Тоттенхэм" – Футбол 2

Турнирная таблица

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЛИВЕРПУЛЬ 3 3 0 0 7-0 9
2  ТОТТЕНХЭМ 3 3 0 0 8-2 9
3  ЧЕЛСИ 3 3 0 0 8-3 9
4  УОТФОРД 3 3 0 0 7-2 9
5  МАНЧЕСТЕР СИТИ 3 2 1 0 9-2 7
6  БОРНМУТ 3 2 1 0 6-3 7
7  ЛЕСТЕР 3 2 0 1 5-3 6
8  ЭВЕРТОН 3 1 2 0 6-5 5
9  АРСЕНАЛ 3 1 0 2 5-6 3
10  КРИСТАЛ ПЭЛАС 3 1 0 2 3-4 3
11  ФУЛХЭМ 3 1 0 2 5-7 3
12  БРАЙТОН 3 1 0 2 3-5 3
13  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 3 1 0 2 4-7 3
14  ВУЛВЕРХЭМПТОН 3 0 2 1 3-5 2
15  КАРДИФФ СИТИ 3 0 2 1 0-2 2
16  САУТГЕМПТОН 3 0 1 2 2-4 1
17  НЬЮКАСЛ 3 0 1 2 2-4 1
18  БЕРНЛИ 3 0 1 2 3-7 1
19  ХАДДЕРСФИЛД 3 0 1 2 1-9 1
20  ВЕСТ ХЭМ 3 0 0 3 2-9 0

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Сегодня|Спорт

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