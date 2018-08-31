Расписание и результаты 4 тура чемпионата Франции

Сегодня матчем "Лион" – "Ницца" начинается 4 тур чемпионата Франции по футболу. Матч представляет для нас интерес, поскольку "Лион" стал соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

А в воскресенье сыграет соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы – "Ренн", который дома принимает "Бордо".

Расписание и результаты 4 тура Лиги 1

Пятница, 31 августа

21:45 "Лион" – "Ницца"

Суббота, 1 сентября

18:00 "Ним" – "ПСЖ"

21:00 "Анже" – "Лилль"

21:00 "Генгам" – "Тулуза"

21:00 "Дижон" – "Кан"

21:00 "Реймс" – "Монпелье"

21:00 "Страсбур" – "Нант"

Воскресенье, 2 сентября

16:00 "Сент-Этьен" – "Амьен"

18:00 "Ренн" – "Бордо"

22:00 "Монако" – "Марсель"

Турнирная таблица

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 3 3 0 0 9-2 9 2 ДИЖОН 3 3 0 0 8-1 9 3 ЛИЛЛЬ 3 2 1 0 6-1 7 4 ЛИОН 3 2 0 1 4-1 6 5 НИМ 3 2 0 1 7-5 6 6 РЕЙМС 3 2 0 1 3-4 6 7 ТУЛУЗА 3 2 0 1 3-5 6 8 СЕНТ-ЭТЬЕН 3 1 2 0 3-2 5 9 МАРСЕЛЬ 3 1 1 1 7-5 4 10 МОНАКО 3 1 1 1 4-3 4 11 МОНПЕЛЬЕ 3 1 1 1 3-3 4 12 СТРАСБУР 3 1 1 1 3-3 4 13 РЕНН 3 1 1 1 4-5 4 14 АМЬЕН 3 1 0 2 5-5 3 15 БОРДО 3 1 0 2 3-5 3 16 КАН 3 0 2 1 2-5 2 17 НАНТ 3 0 1 2 2-6 1 18 НИЦЦА 3 0 1 2 1-6 1 19 АНЖЕ 3 0 0 3 4-8 0 20 ГЕНГАМ 3 0 0 3 2-8 0

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании

Расписание и результаты 2 тура чемпионата Германии