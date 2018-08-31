Расписание и результаты 4 тура чемпионата Франции

Сегодня, 21:50

"Лион" играет с "Ниццой", "Ренн" принимает "Бордо"

Фото AFP
Фото AFP

Сегодня матчем "Лион" – "Ницца" начинается 4 тур чемпионата Франции по футболу. Матч представляет для нас интерес, поскольку "Лион" стал соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

А в воскресенье сыграет соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы – "Ренн", который дома принимает "Бордо".

Расписание и результаты 4 тура Лиги 1

Пятница, 31 августа

21:45 "Лион" – "Ницца"

Суббота, 1 сентября

18:00 "Ним" – "ПСЖ"

21:00 "Анже" – "Лилль"

21:00 "Генгам" – "Тулуза"

21:00 "Дижон" – "Кан"

21:00 "Реймс" – "Монпелье"

21:00 "Страсбур" – "Нант"

Воскресенье, 2 сентября

16:00 "Сент-Этьен" – "Амьен"

18:00 "Ренн" – "Бордо"

22:00 "Монако" – "Марсель"

Турнирная таблица

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 3 3 0 0 9-2 9
2  ДИЖОН 3 3 0 0 8-1 9
3  ЛИЛЛЬ 3 2 1 0 6-1 7
4  ЛИОН 3 2 0 1 4-1 6
5  НИМ 3 2 0 1 7-5 6
6  РЕЙМС 3 2 0 1 3-4 6
7  ТУЛУЗА 3 2 0 1 3-5 6
8  СЕНТ-ЭТЬЕН 3 1 2 0 3-2 5
9  МАРСЕЛЬ 3 1 1 1 7-5 4
10  МОНАКО 3 1 1 1 4-3 4
11  МОНПЕЛЬЕ 3 1 1 1 3-3 4
12  СТРАСБУР 3 1 1 1 3-3 4
13  РЕНН 3 1 1 1 4-5 4
14  АМЬЕН 3 1 0 2 5-5 3
15  БОРДО 3 1 0 2 3-5 3
16  КАН 3 0 2 1 2-5 2
17  НАНТ 3 0 1 2 2-6 1
18  НИЦЦА 3 0 1 2 1-6 1
19  АНЖЕ 3 0 0 3 4-8 0
20  ГЕНГАМ 3 0 0 3 2-8 0

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Италии

Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании

Расписание и результаты 2 тура чемпионата Германии
футбол, чемпионат Франции

Вы сейчас просматриваете новость "Расписание и результаты 4 тура чемпионата Франции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...