Расписание и результаты 4 тура чемпионата Франции
"Лион" играет с "Ниццой", "Ренн" принимает "Бордо"
Сегодня матчем "Лион" – "Ницца" начинается 4 тур чемпионата Франции по футболу. Матч представляет для нас интерес, поскольку "Лион" стал соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.
А в воскресенье сыграет соперник киевского "Динамо" по Лиге Европы – "Ренн", который дома принимает "Бордо".
Расписание и результаты 4 тура Лиги 1
Пятница, 31 августа
21:45 "Лион" – "Ницца"
Суббота, 1 сентября
18:00 "Ним" – "ПСЖ"
21:00 "Анже" – "Лилль"
21:00 "Генгам" – "Тулуза"
21:00 "Дижон" – "Кан"
21:00 "Реймс" – "Монпелье"
21:00 "Страсбур" – "Нант"
Воскресенье, 2 сентября
16:00 "Сент-Этьен" – "Амьен"
18:00 "Ренн" – "Бордо"
22:00 "Монако" – "Марсель"
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|ДИЖОН
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|3
|ЛИЛЛЬ
|3
|2
|1
|0
|6-1
|7
|4
|ЛИОН
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|5
|НИМ
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|6
|РЕЙМС
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|7
|ТУЛУЗА
|3
|2
|0
|1
|3-5
|6
|8
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|9
|МАРСЕЛЬ
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|10
|МОНАКО
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|11
|МОНПЕЛЬЕ
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|12
|СТРАСБУР
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|РЕНН
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|14
|АМЬЕН
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|15
|БОРДО
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|16
|КАН
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|17
|НАНТ
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|18
|НИЦЦА
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|19
|АНЖЕ
|3
|0
|0
|3
|4-8
|0
|20
|ГЕНГАМ
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
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