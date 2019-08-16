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Расписание и результаты второго тура чемпионата Франции

Сегодня, 21:36

Второй тур внутреннего чемпионата

Ультрас "ПСЖ" написали открытое письмо футболистам клуба

Ультрас "ПСЖ" написали открытое письмо футболистам клуба / Фото: AFP

Во Франции стартует второй тур внутреннего чемпионата. Центральный поединок пройдет в воскресенье. Там "Ренн" попробует отнять очки у лидер чемпионата -  "ПСЖ". Кстати, этот поединок может пропустить лидер парижан бразильский хавбек французского ПСЖ Неймар. Врачи озвучили неутешительный вердикт для бразильского футболиста. 

Пятница, 16 августа

21:45 "Лион" – "Анже"

Суббота, 17 августа

18:30 "Нант"- "Марсель"

21:00 "Амьен" – "Лилль"

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21:00 "Бордо" – "Монпелье"

21:00 "Мец" – "Монако"

21:00 "Ним" – "Ницца"

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21:00 "Тулуза" – "Дижон"

Воскресенье, 18 августа

16:00 "Сент-Этьен" – "Брест"

18:00 "Реймс" – "Страсбур"

22:00 "Ренн" – "ПСЖ"

Напомним, Неймар пропустил матч первого тура чемпионата Франции с "Нимом" (3:0) из-за непопадания в заявку на матч. Тухель объяснил это тем, что бразилец продолжает восстановление от травмы. После форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметил, что клубу будет непросто без Неймара. Также мы писали, что болельщики "ПСЖ" требуют, чтобы Неймар свалил из клуба.

Несколько голов Неймара за "ПСЖ":

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Источник: Сегодня|Спорт

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