Расписание и результаты матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы

По итогам этого раунда определится первый соперник луганской "Зари"

Лига Европы. Фото: AFP

9 июля стартовали матчи первого раунда квалификации Лиги Европы сезона 2019/2020 годов. Ответные втсречи пройдут через неделю на полях команд, которые первые встречи проводит в гостях. Первый представитель Украины стартует в Лиге Европы со второго раунда – луганская "Заря" встретится с победителем пары "Будучность" (Черногория) – " Нарва-Транс" (Эстония). Все результаты жеребьевки второго раунда квалификации Лиги Европы.

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Вторник, 9 июля

Сент-Джозефс (Гибралтар) – Рейнджерс (Шотландия) - 0:4

Гзира (Мальта) – Хайдук (Хорватия) – 0:2

ЦСКА София (Болгария) – Титоград (Черногория) – 4:0

Среда, 10 июля

18:55 Женесс (Люксембург) – Тобол (Казахстан) – 0:0

Четверг, 11 июля

16:30 Пюник (Армения) – Шкупи (Мак)

17:00 Ордабасы (Казахстан) – Торпедо Кутаиси (Грузия)

17:45 Вентспилс (Латвия) – Теута (Албания)

18:00 Алашкерт (Армения) – Македония ГП (Македония)

18:30 АЕК Ларнака (Кипр) – Петрокуб (Молдова)

18:30 Лячи (Албания) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

18:30 Нарва-Транс (Эстония) – Будучность Подгорица (Черногория)

19:00 КуПС (Финляндия) – Витебск (Беларуст)

19:00 Сабаил (Азербайджан) – Университатя Крайова (Румыния)

19:00 Флора (Эстония) – Раднички Ниш (Сербия)

19:30 Бальцан (Мальта) – Домжале (Словения)

19:30 Ружомберок (Словакия) – Левски (Болгария)

19:30 Тракай (Литва) – Клаксвик (Фареры)

20:00 Академия Пандев (Македония) – Зриньски Мостар (Босния)

20:00 Бранн (Норвегия) – Шемрок Роверс (Ирланлия)

20:00 Брондбю (Дания) – Интер Турку (Финляндия)

20:00 Дебрецен (Венгрия) – Кукеси (Албания)

20:00 Динамо Тбилиси (Грузия) – УЕ Энгордани (Андорра)

20:00 Кауно Жалгирис (Литва) – Аполлон (Кипр)

20:00 Крусейдерс (Северная Ирландия) – Б36 Торсхавн (Фареры)

20:00 Лиепая (Латвия) – Динамо Минск (Беларусь)

20:00 Маккаби Хайфа (Израиль) – Мура (Словения)

20:00 Мальме (Швеция) – Баллимина (Северная Ирландия)

20:00 Мольде (Норвегия) – КР Рейкьявик (Исландия)

20:00 Радник Биелина (Босния) – Спартак Трнава (Словакия)

20:00 Сперанца (Молдова) – Нефтчи (Азербайджан)

20:00 Шахтер Солигорск (Беларусь) – Хибернианс (Мальта)

20:30 Фола (Люксембург) – Сачхере (Грузия)

21:00 Коннах Куэй (Уэльс) – Килмарнок (Шотладния)

21:00 Олимпия Любляна (Словения) – RFS (Латвия)

21:30 Дунайська Стреда (Словакия) – Краковия (Польша)

21:30 Зета (Черногория) – МОЛ Види (Венгрия)

21:30 Стяуа (Румыния) – Милсами (Молдова)

21:30 ФК Европа (Гибралтар) – Легия (Польша)

21:30 Чукарички (Сербия) – Бананц (Армения)

21:45 Абердин (Шотландия) – РоПС (Финляндия)

21:45 Клифтонвилл (Северная Ирландия) – Хеугесунн (Норвегия)

21:45 Корк Сити (Ирландия) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург)

21:45 Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) – Норрчепинг (Швеция)

22:00 Гонвед (Венгрия) – Жальгирис (Литва)

22:00 Широки Бриег (Босния) – Кайрат Алматы (Казахстан)

23:00 Брейдаблик (Исландия) – Вадуц (Лихтенштейн)

23:00 Стьярнан (Исландия) – Левадия (Эстония)

Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси". В финальном матче, который прошел в Баку, "Челси разгромил лондонский "Арсенал" – 4:1.

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