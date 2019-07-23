Расписание и результаты матчей второго тура квалификации Лиги чемпионов

С этой стадии в борьбу за групповой этап вступают команды Сергея Реброва и Марьяна Шведа.

"Лион" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Во вторник, 23 июля, пройдут поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. С этой стадии борьбу в турнире начинают два представителя Украины – Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик".

Полные результаты жеребьевки третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов.

Вторник, 23 июля:

20:00 "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Олимпиакос" (Греция)

20:30 "Сабуртало" (Грузия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)

21:00 "Копенгаген" (Дания)- ТНС (Уэльс)

21:00 ПСВ (Нидерланды)- "Базель" (Швейцария)

21:15 "Сутьеска" (Черногория) – АПОЭЛ (Кипр)

Среда, 24 июля:

20:00 БАТЭ (Беларусь) – "Русенборг" (Норвегия)

21:00 ЧФР (Румыния) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

21:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Валлетта" (Мальта)

21:15 "Марибор" (Словения) – АИК (Швеция)

21:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия)

21:45 "Дандолк" (Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан)

21:45 "Селтик" (Шотландия)- "Нымме Калью" (Эстония)

Ответные матчи пройдут через неделю на полях команд, который первые матч проводят в гостях.

Напомним, что "Динамо" достался российский клуб в Лиге чемпионов, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново. Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой мерсисайдского клуба со счетом – 2:0.

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