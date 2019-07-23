Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Расписание и результаты матчей второго тура квалификации Лиги чемпионов

23 июля, 10:06

С этой стадии в борьбу за групповой этап вступают команды Сергея Реброва и Марьяна Шведа.

"Лион" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
"Лион" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Во вторник, 23 июля, пройдут поединки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов. С этой стадии борьбу в турнире начинают два представителя Украины – Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик".

Полные результаты жеребьевки третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов.

Вторник, 23 июля:

20:00 "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Олимпиакос" (Греция)

20:30 "Сабуртало" (Грузия) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)

21:00 "Копенгаген" (Дания)- ТНС (Уэльс)

21:00 ПСВ (Нидерланды)- "Базель" (Швейцария)

21:15 "Сутьеска" (Черногория) – АПОЭЛ (Кипр)

Среда, 24 июля:

20:00 БАТЭ (Беларусь) – "Русенборг" (Норвегия)

21:00 ЧФР (Румыния) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

21:00 "Ференцварош" (Венгрия) – "Валлетта" (Мальта)

21:15 "Марибор" (Словения) – АИК (Швеция)

21:45 "Црвена Звезда" (Сербия) – ХИК (Финляндия)

21:45 "Дандолк" (Ирландия) – "Карабах" (Азербайджан)

21:45 "Селтик" (Шотландия)- "Нымме Калью" (Эстония)

Ответные матчи пройдут через неделю на полях команд, который первые матч проводят в гостях.

Напомним, что "Динамо" достался российский клуб в Лиге чемпионов, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново. Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов-2019 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой мерсисайдского клуба со счетом – 2:0. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов

Вы сейчас просматриваете новость " Расписание и результаты матчей второго тура квалификации Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вообще не знал о такой команде": вратарь "Динамо" прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов

Вчера, 18:44

Георгий Бущан оценил как доставшихся киевлянам бельгийцев, так и соперника, которого "Динамо" избежало

"Динамо" дешевле и старее "Брюгге": сравнение соперников по Лиге чемпионов

Вчера, 17:41

Хацкевич больше не сможет жаловаться на возраст своей команды

Проиграли Малиновскому и призвали Соболя: представляем соперника "Динамо" в Лиге чемпионов

Вчера, 16:48

Бельгийский клуб летом заработал на продаже лидеров, но сохранил главную звезду

"Динамо" достался российский клуб в Лиге чемпионов, но УЕФА пришлось проводить жеребьевку заново

Вчера, 13:18

Первый матч в квалификации Лиги чемпионов киевляне проведут на выезде, а ответный дома

6 привычек, которые программируют на бедность

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

​Уровень моря поднимется на 2 метра

​Высота волн и скорость ветра становятся больше с каждым годом

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

21 июля, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

21 июля, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

Эмоции после победы Харлан на ЧМ: россиянка душила украинку на пьедестале, а та издала душераздирающий крик

20 июля, 22:16

Во время церемонии награждения россиянка Софья Великая вцепилась в шею украинской чемпионке Ольге Харлан

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь