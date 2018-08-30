Расписание и результаты ответных матчей плей-офф Лиги Европы

В четверг, 30 августа, будут сыграны ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы. Победители этой стадии пройдут в групповой этап турнира. За выход в группу борется и луганская "Заря". Неделю назад подопечные Юрия Вернидуба сыграли дома вничью с "Лейпцигом" – 0:0. Поэтому в ответном поединке "Зарю" устроит и результативная ничья.

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, ответные матчи:

17:00 "Астана" (Казахстан) – АПОЭЛ (Кипр) – (0:1)

17:00 "Уфа" (Россия) - "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) - (0:1)

18:30 АЕК (Кипр) – "Тренчин" (Словакия) – (1:1)

19:30 "Копенгаген" (Дания) – "Аталанта" (Италия) – (0:0)

19:30 "Лейпциг" (Германия) – "Заря" (Украина) – (0:0)

20:00 "Аполлон" (Кипр) – "Базель" (Швейцария) – (2:3)

20:00 "Клуж" (Румыния) – "Дюделанж" (Люксембург) – (0:2)

20:00 "Лудогорец" (Болгария) – "Торпедо" Кутаиси (Грузия) – (1:0)

20:00 "Мольде" (Норвегия) – "Зенит" (Россия) – (1:3)

20:00 "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Сарпсборг" (Норвегия) – (1:3)

20:00 "Карабах" (Азербайджан) – "Шериф" (Молдова) – (0:1)

20:15 "Мидтьюлланн" (Дания) – "Мальме" (Швеция) – (2:2)

21:00 "Бешикташ" (Турция) – "Партизан" (Сербия) – (1:1)

21:15 "Шкендия" (Македония) – "Русенборг" (Норвегия) - (1:3)

21:30 "Брондбю" (Дания) – "Генк" (Бельгия) – (2:5)

21:30 "Стяуа" (Румыния) – "Рапид" (Австрия) - (1:3)

21:30 "Спартак" Трнава (Словакия) – "Олимпия" (Словения) – (2:0)

21:45 "Бордо" (Франция) – "Гент" (Бельгия) – (0:0)

21:45 "Бернли" (Англия) – "Олимпиакос" (Греция) – (1:3)

22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Судува" (Литва) – (1:1)

22:45 "Севилья" (Испания) – "Сигма" (Чехия) – (1:0)

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.