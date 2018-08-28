Расписание и результаты ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов

"Динамо" сражается с "Аяксом" за выход в группу ЛЧ

27 и 28 августа состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Борется за попадание в групповой этап турнира и киевское "Динамо". Во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский" киевляне встретятся с гостями из Амстердама. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Аякс".

Расписание и результаты первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов:

Путь чемпионов

Вторник, 28 августа

22:00. "Динамо" З (Хорватия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – (1:1)

22:00. АЕК (Греция) – "Види" (Венгрия) – (2:1)

Среда, 29 августа

22:00. ПСВ (Голландия) – БАТЭ (Беларусь) – (3:2)

22:00. Зальцбург" (Австрия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – (0:0)

Путь представителей лиг

Вторник, 28 августа

22:00. "Динамо" К (Украина) – "Аякс" (Голландия) – (1:3)

Среда, 29 августа

22:00. ПАОК (Греция) – "Бенфика" (Португалия) – (1:1)

Ранее мы писали, что соперник "Динамо" в ЛЧ покуражился над новичком на глазах сына короля регги. Перед вылетом в Киев футболиста "Аякса" разгромили "Эммен".