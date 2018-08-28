Расписание и результаты ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов
"Динамо" сражается с "Аяксом" за выход в группу ЛЧ
27 и 28 августа состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Борется за попадание в групповой этап турнира и киевское "Динамо". Во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский" киевляне встретятся с гостями из Амстердама. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Аякс".
Расписание и результаты первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов:
Путь чемпионов
Вторник, 28 августа
22:00. "Динамо" З (Хорватия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – (1:1)
22:00. АЕК (Греция) – "Види" (Венгрия) – (2:1)
Среда, 29 августа
22:00. ПСВ (Голландия) – БАТЭ (Беларусь) – (3:2)
22:00. Зальцбург" (Австрия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – (0:0)
Путь представителей лиг
Вторник, 28 августа
22:00. "Динамо" К (Украина) – "Аякс" (Голландия) – (1:3)
Среда, 29 августа
22:00. ПАОК (Греция) – "Бенфика" (Португалия) – (1:1)
Ранее мы писали, что соперник "Динамо" в ЛЧ покуражился над новичком на глазах сына короля регги. Перед вылетом в Киев футболиста "Аякса" разгромили "Эммен".
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