Расписание и результаты первых матчей плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 09:18

"Мужики" из "Зари" начинают борьбу за место в групповом этапе Лиги Европы

&quot;Лейпциг&quot; - соперник &quot;Зари&quot; в плей-офф квалификации Лиги Европы. Фото facebook.com/rbleipzigEN
"Лейпциг" - соперник "Зари" в плей-офф квалификации Лиги Европы. Фото facebook.com/rbleipzigEN

В четверг, 23 августа, в Лиге Европы будут сыграны первые матчи раунда плей-офф квалификации турнира. Победители этой стадии попадают в групповой этап ЛЕ, проигравшие покидают еврокубки. Свой поединок сегодня проведет и единственный представитель Украины на этой стадии – "Заря", которая в третьем раунде квалификации героически прошла португальскую "Брагу". Теперь у команды Юрия Вернидуба соперник еще более грозный – немецкий "Лейпциг". Украинский клуб умеет показывать характер, за что футболистов "Зари" называют "мужиками". Ответные поединки пройдут 30 августа.

Раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, первые матчи:

19:00 "Торпедо" Кутаиси (Грузия) – "Лудогорец" (Болгария)
19:00 "Зенит" (Россия) – "Мольде" (Норвегия)
19:30 "Тренчин" (Словакия) – АЕК (Кипр)
20:00 АПОЭЛ (Кипр) – "Астана" (Казахстан)
20:00 "Судува" (Литва) – "Селтик" (Шотландия)
20:00 "Шериф" (Молдова) – "Карабах" (Азербайджан)
20:00 "Сигма" (Чехия) – "Севилья" (Испания)
20:05 "Сарпсборг" (Норвегия) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)
20:15 "Мальме" (Швеция) – "Мидтьюлланн" (Дания)
21:00 "Дюделанж" (Люксембург) – "Клуж" (Румыния)
21:00 "Базель" (Швейцария) – "Аполлон" (Кипр)
21:00 "Аталанта" (Италия) – "Копенгаген" (Дания)
21:00 "Олимпиакос" (Греция) – "Бернли" (Англия)
21:30 "Олимпия" (Словения) – "Спартак" Трнава (Словакия)
21:30 "Рапид" (Австрия) – "Стяуа" (Румыния)
21:30 "Партизан" (Сербия) – "Бешикташ" (Турция)
21:30 "Генк" (Бельгия) – "Брондбю" (Дания)
21:30 "Заря" (Украина) – "Лейпциг" (Германия)
21:45 "Русенборг" (Норвегия) – "Шкендия" (Македония)
21:45 "Глазго Рейнджерс" (Шотландия) – "Уфа" (Россия)
21:45 "Гент" (Бельгия) – "Бордо" (Франция)

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
Лига Европы, Заря Луганск, ФК Лейпциг

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Сегодня|Спорт

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