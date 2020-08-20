Расписание и результаты стартовых матчей квалификации Лиги Европы

Как мы писали ранее, сегодня стартует квалификация нового сезона Лиги Европы. 20 августа состоятся матчи предварительного раунда, жеребьевка этой стадии состоялась еще 9 августа. 12 команд по итогам одного матча разыграют шесть путевок в первый раунд квалификации, где уже известны их следующие соперники. Добавим, что украинские команды стартуют в новом евросезоне со второго раунда.
Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионов
Матчи предварительного раунда Лиги Европы:
Четверг, 20 августа
18:30 "Сент-Джозефс" (Гибралтар) – "Б36 Торсхавн" (Фареры)
20:00 "Рунавик" (Фареры) – "Барри" (Уэльс)
20:30 "Санта-Колома" (Андорра) – "Искра" (Черногория)
21:00 "Гленторан" (Сев. Ирландия) – "ХБ Торсхавн" (Фареры)
21:30 "Колрейн" (Сев. Ирландия) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино)
22:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) – "Клуби Футболистик Гжилани" (Косово)
Результаты жеребьевки 1-го раунда Лиги Европы:
"Марибор" (Словения) – "Колрейн" (Сев. Ирландия)/"Ла-Фиорита" (Сан-Марино)
"Олимпия" Любляна (Словения) – "Викингур" Рейкьявик (Исландия)
"Сент-Джозефс" (Гибралтар)/Б-36 (Фареры) – "Левадия" (Эстония)
"Ритеряй" (Литва) – "Дерри Сити" (Ирландия)
"Жальгирис" (Литва) – "Пайде" (Эстония)
"Гонвед" (Венгрия) – "Интер" Турку (Финляндия)
"Зриньски" (Босния) – "Дифферданж" (Люксембург)
"Валлетта" (Мальта) – "Бала Таун" (Уэльс)
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"Приштина" (Косово) – "Унион Титус-Петанж" (Люксембург)
"Русенборг" (Норвегия) – "Брейдаблик" (Исландия)
"Абердин" (Шотландия) – "Рунавик" (Фареры)/"Барри Таун Юнайтед" (Уэльс)
"Мазервелл" (Шотландия) – "Гленторан" (Сев. Ирландия)/"Торсхавн" (Фареры)
"Хаммарбю" (Швеция) – "Пушкаш-Академия" (Венгрия)
"Мальме" (Швеция) – "Краковия" (Польша)
"Кукес" (Албания) – "Славия" София (Болгария)
"Вентспилс" (Латвия) – "Динамо-Авто" (Македония)
"Шахтер" Солигорск (Беларусь) – "Сфынтул Георге" (Македония)
"Динамо" Минск (Беларусь) – "Пяст" (Польша)
"Орхус" (Дания) – "Хонка" (Финляндия)
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Ильвес" (Финляндия)
"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Дунайска Стреда" (Словакия)
ТНС (Уэльс) – "Жилина" (Словакия)
"Вадуц" (Латвия) – "Хибернианс" (Мальта)
"Серветт" (Швейцария) – "Ружомберок" (Словакия)
"Нефтчи" (Азербайджан) – "Шкупи" (Македония)
"Кешля" (Азербайджан) – "Лячи" (Албания)
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Динамо" Батуми (Грузия)
"Нымме Калью" (Эстония) – "Мура" (Словения)
"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Кауно Жальгирис" (Латвия)
"Фехервар" (Венгрия) – "Богемиан" (Ирландия)
"Аполлон" Лимасол (Кипр) – "Сабуртало" (Грузия)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Железничар" (Босния)
"Алашкерт" (Армения) – "Ренова" (Македония)
"Партизан" (Сербия) – РФШ (Латвия)
"Лех" (Польша) – "Валмиера" (Латвия)
"Ордабасы" (Казахстан) – "Ботошани" (Румыния)
ФКСБ (Румыния) – "Ширак" (Армения)
"Прогрес" (Люксембург) – "Энгордани" (AND)/"Зета" (Черногория)
ЦСКА София (Болгария) – "Сайренс" (Мальта)
"Петрокуб" (Македония) – "Бачка-Топола" (Сербия)
"Сумгаит" (Азербайджан) – "Шкендия" (Македония)
"Кайрат" (Казахстан) – "Ной" (Армения)
"Локомотив" Тбилиси (Грузия) – "Университатя Крайова" (Румыния)
"Теута" (Албания) – "Бейтар" Иерусалим (Израиль)
"Борац" Баня-Лука (Босния) – "Сутьеска" (Черногория)
ФК "Санта-Колома" (Андорра)/"Искра" Даниловград (Черногория) – "Локомотив" Пловдив (Болгария)
"Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) – АПОЕЛ (Кипр)
Смотрите, как "Шахтер" играл в полуфинале Лиги Европы:
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