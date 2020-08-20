Расписание и результаты стартовых матчей квалификации Лиги Европы

Как мы писали ранее, сегодня стартует квалификация нового сезона Лиги Европы. 20 августа состоятся матчи предварительного раунда, жеребьевка этой стадии состоялась еще 9 августа. 12 команд по итогам одного матча разыграют шесть путевок в первый раунд квалификации, где уже известны их следующие соперники. Добавим, что украинские команды стартуют в новом евросезоне со второго раунда.

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Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионов

Матчи предварительного раунда Лиги Европы:

Четверг, 20 августа

18:30 "Сент-Джозефс" (Гибралтар) – "Б36 Торсхавн" (Фареры)

20:00 "Рунавик" (Фареры) – "Барри" (Уэльс)

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20:30 "Санта-Колома" (Андорра) – "Искра" (Черногория)

21:00 "Гленторан" (Сев. Ирландия) – "ХБ Торсхавн" (Фареры)

21:30 "Колрейн" (Сев. Ирландия) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино)

22:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) – "Клуби Футболистик Гжилани" (Косово)

Результаты жеребьевки 1-го раунда Лиги Европы:

"Марибор" (Словения) – "Колрейн" (Сев. Ирландия)/"Ла-Фиорита" (Сан-Марино)

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"Олимпия" Любляна (Словения) – "Викингур" Рейкьявик (Исландия)

"Сент-Джозефс" (Гибралтар)/Б-36 (Фареры) – "Левадия" (Эстония)

"Ритеряй" (Литва) – "Дерри Сити" (Ирландия)

"Жальгирис" (Литва) – "Пайде" (Эстония)

"Гонвед" (Венгрия) – "Интер" Турку (Финляндия)

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"Зриньски" (Босния) – "Дифферданж" (Люксембург)

"Валлетта" (Мальта) – "Бала Таун" (Уэльс)

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"Приштина" (Косово) – "Унион Титус-Петанж" (Люксембург)

"Русенборг" (Норвегия) – "Брейдаблик" (Исландия)

"Абердин" (Шотландия) – "Рунавик" (Фареры)/"Барри Таун Юнайтед" (Уэльс)

"Мазервелл" (Шотландия) – "Гленторан" (Сев. Ирландия)/"Торсхавн" (Фареры)

"Хаммарбю" (Швеция) – "Пушкаш-Академия" (Венгрия)

"Мальме" (Швеция) – "Краковия" (Польша)

"Кукес" (Албания) – "Славия" София (Болгария)

"Вентспилс" (Латвия) – "Динамо-Авто" (Македония)

"Шахтер" Солигорск (Беларусь) – "Сфынтул Георге" (Македония)

"Динамо" Минск (Беларусь) – "Пяст" (Польша)

"Орхус" (Дания) – "Хонка" (Финляндия)

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Ильвес" (Финляндия)

"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Дунайска Стреда" (Словакия)

ТНС (Уэльс) – "Жилина" (Словакия)

"Вадуц" (Латвия) – "Хибернианс" (Мальта)

"Серветт" (Швейцария) – "Ружомберок" (Словакия)

"Нефтчи" (Азербайджан) – "Шкупи" (Македония)

"Кешля" (Азербайджан) – "Лячи" (Албания)

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Динамо" Батуми (Грузия)

"Нымме Калью" (Эстония) – "Мура" (Словения)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Кауно Жальгирис" (Латвия)

"Фехервар" (Венгрия) – "Богемиан" (Ирландия)

"Аполлон" Лимасол (Кипр) – "Сабуртало" (Грузия)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Железничар" (Босния)

"Алашкерт" (Армения) – "Ренова" (Македония)

"Партизан" (Сербия) – РФШ (Латвия)

"Лех" (Польша) – "Валмиера" (Латвия)

"Ордабасы" (Казахстан) – "Ботошани" (Румыния)

ФКСБ (Румыния) – "Ширак" (Армения)

"Прогрес" (Люксембург) – "Энгордани" (AND)/"Зета" (Черногория)

ЦСКА София (Болгария) – "Сайренс" (Мальта)

"Петрокуб" (Македония) – "Бачка-Топола" (Сербия)

"Сумгаит" (Азербайджан) – "Шкендия" (Македония)

"Кайрат" (Казахстан) – "Ной" (Армения)

"Локомотив" Тбилиси (Грузия) – "Университатя Крайова" (Румыния)﻿

"Теута" (Албания) – "Бейтар" Иерусалим (Израиль)

"Борац" Баня-Лука (Босния) – "Сутьеска" (Черногория)

ФК "Санта-Колома" (Андорра)/"Искра" Даниловград (Черногория) – "Локомотив" Пловдив (Болгария)

"Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) – АПОЕЛ (Кипр)﻿

Смотрите, как "Шахтер" играл в полуфинале Лиги Европы:

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