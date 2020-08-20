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Расписание и результаты стартовых матчей квалификации Лиги Европы

20 августа, 17:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сегодня пройдут матчи предварительного раунда квалификации Лиги Европы

Как мы писали ранее, сегодня стартует квалификация нового сезона Лиги Европы. 20 августа состоятся матчи предварительного раунда, жеребьевка этой стадии состоялась еще 9 августа. 12 команд по итогам одного матча разыграют шесть путевок в первый раунд квалификации, где уже известны их следующие соперники. Добавим, что украинские команды стартуют в новом евросезоне со второго раунда.

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Матчи предварительного раунда Лиги Европы:

Четверг, 20 августа

18:30 "Сент-Джозефс" (Гибралтар) – "Б36 Торсхавн" (Фареры)

20:00 "Рунавик" (Фареры) – "Барри" (Уэльс)

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20:30 "Санта-Колома" (Андорра) – "Искра" (Черногория)

21:00 "Гленторан" (Сев. Ирландия) – "ХБ Торсхавн" (Фареры)

21:30 "Колрейн" (Сев. Ирландия) – "Ла-Фиорита" (Сан-Марино)

22:00 "Тре Пенне" (Сан-Марино) – "Клуби Футболистик Гжилани" (Косово)

Результаты жеребьевки 1-го раунда Лиги Европы:

"Марибор" (Словения) – "Колрейн" (Сев. Ирландия)/"Ла-Фиорита" (Сан-Марино)

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"Олимпия" Любляна (Словения) – "Викингур" Рейкьявик (Исландия)

"Сент-Джозефс" (Гибралтар)/Б-36 (Фареры) – "Левадия" (Эстония)

"Ритеряй" (Литва) – "Дерри Сити" (Ирландия)

"Жальгирис" (Литва) – "Пайде" (Эстония)

"Гонвед" (Венгрия) – "Интер" Турку (Финляндия)

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"Зриньски" (Босния) – "Дифферданж" (Люксембург)

"Валлетта" (Мальта) – "Бала Таун" (Уэльс)

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)/"Приштина" (Косово) – "Унион Титус-Петанж" (Люксембург)

"Русенборг" (Норвегия) – "Брейдаблик" (Исландия)

"Абердин" (Шотландия) – "Рунавик" (Фареры)/"Барри Таун Юнайтед" (Уэльс)

"Мазервелл" (Шотландия) – "Гленторан" (Сев. Ирландия)/"Торсхавн" (Фареры)

"Хаммарбю" (Швеция) – "Пушкаш-Академия" (Венгрия)

"Мальме" (Швеция) – "Краковия" (Польша)

"Кукес" (Албания) – "Славия" София (Болгария)

"Вентспилс" (Латвия) – "Динамо-Авто" (Македония)

"Шахтер" Солигорск (Беларусь) – "Сфынтул Георге" (Македония)

"Динамо" Минск (Беларусь) – "Пяст" (Польша)

"Орхус" (Дания) – "Хонка" (Финляндия)

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) – "Ильвес" (Финляндия)

"Хабнарфьордюр" (Исландия) – "Дунайска Стреда" (Словакия)

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ТНС (Уэльс) – "Жилина" (Словакия)

"Вадуц" (Латвия) – "Хибернианс" (Мальта)

"Серветт" (Швейцария) – "Ружомберок" (Словакия)

"Нефтчи" (Азербайджан) – "Шкупи" (Македония)

"Кешля" (Азербайджан) – "Лячи" (Албания)

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Динамо" Батуми (Грузия)

"Нымме Калью" (Эстония) – "Мура" (Словения)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Кауно Жальгирис" (Латвия)

"Фехервар" (Венгрия) – "Богемиан" (Ирландия)

"Аполлон" Лимасол (Кипр) – "Сабуртало" (Грузия)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) – "Железничар" (Босния)

"Алашкерт" (Армения) – "Ренова" (Македония)

"Партизан" (Сербия) – РФШ (Латвия)

"Лех" (Польша) – "Валмиера" (Латвия)

"Ордабасы" (Казахстан) – "Ботошани" (Румыния)

ФКСБ (Румыния) – "Ширак" (Армения)

"Прогрес" (Люксембург) – "Энгордани" (AND)/"Зета" (Черногория)

ЦСКА София (Болгария) – "Сайренс" (Мальта)

"Петрокуб" (Македония) – "Бачка-Топола" (Сербия)

"Сумгаит" (Азербайджан) – "Шкендия" (Македония)

"Кайрат" (Казахстан) – "Ной" (Армения)

"Локомотив" Тбилиси (Грузия) – "Университатя Крайова" (Румыния)﻿

"Теута" (Албания) – "Бейтар" Иерусалим (Израиль)

"Борац" Баня-Лука (Босния) – "Сутьеска" (Черногория)

ФК "Санта-Колома" (Андорра)/"Искра" Даниловград (Черногория) – "Локомотив" Пловдив (Болгария)

"Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) – АПОЕЛ (Кипр)﻿

Смотрите, как "Шахтер" играл в полуфинале Лиги Европы:

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расписание результаты Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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