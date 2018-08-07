Расписание и результаты третьего отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня, 18:23

"Мариуполь" и "Заря" продолжают борьбу за групповой этап

Фото uefa.com
Фото uefa.com

7 августа стартует третий отборочный раунд Лиги Европы сезона 2018/2019 годов. В борьбе за групповой этап к "Мариуполю" присоединится луганская "Заря" – азовцы проведут двухматчевую дуэль с французским "Бордо", а луганчане встретятся с португальской "Брагой". Обе украинские команды первые матчи проведут дома.

Первые матчи этой стадии запланированы 7 и 9 августа, ответные – 14 и 16 августа.

Добавим, что уже известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы.

ТРЕТИЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД: РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вторник, 7 августа

19:00 Пюник (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Четверг, 9 августа

17:00 Уфа (Россия) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург)

19:00 Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)

19:00 Спартакс (Латвия) – Судува (Литва)

19:00 Хапоэль Хайфа (Израиль) – Аталанта (Италия)

19:30 РБ Лейпциг (Германия) – У. Крайова КС (Румыния)

20:00 АПольшалон (Кипр) – Динамо-Брест (Бельгияарусь)

20:00 Динамо Минск (Бельгияарусь) – Зенит (Россия)

20:00 Лудогорец (Болгария) – Зриньски Мостар (Босния)

20:00 Мариуполь (Украина) – Бордо (Франция)

20:00 Сигма (Чехия) – Кайрат Алматы (Казахстан)

20:00 Торпедо Кутаиси (Грузия) – Кукеси (Албания)

20:00 Тренчин (Словениявакия) – Фейеноорд (Голландия)

20:00 Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – АПОЭЛ (Кипр)

20:00 Шериф (Молдова) – Валюр (Исландия)

20:00 Штурм (Австрия) – АЕК Ларнака (Кипр)

20:20 Ягеллония (Польша) – Гент (Бельгия)

20:45 Норшелланн (Дания) – Партизан (Сербия)

20:45 ЦСКА София (Болгария) – Копенгаген (Дания)

21:00 Башакшехир (Турция) – Бернли (Англия)

21:00 Бешикташ (Турция) – ЛАСК (Австрия)

21:00 Витесс (Голландия) – Базель (Шва)

21:00 Генк (Бельгия) – Лех (Польша)

21:00 Олимпиакос (Греция) – Люцерн (Шва)

21:00 Олимпия Любляна (Словения) – ХИК (Финляндия)

21:30 Заря (Украина) – Брага (Португалия)

21:45 Корк Сити (Ирландия) – Русенборг (Норвегия)

21:45 Нью-Сейнтс (Уэльс) – Мидтьюлланн (Дания)

21:45 Рейнджерс (Шотландия) – Марибор (Словения)

21:45 Сарпсборг 08 (Норвегия) – Риека (Хорватия)

21:45 Спартак Субботица (Сербия) – Брондбю (Дания)

21:45 Хайдук (Хорватия) – Стяуа (Румыния)

21:45 Хиберниан (Шотландия) – Мольде (Норвегия)

22:00 Легия (Польша) – Дюделанж (Люксембург)

22:05 Слован Братислав (Словакия) – Рапид (Австрия)

22:45 Севилья (Испания) – Жальгирис (Литва)

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
футбол, Лига Европы, ФК Мариуполь, Заря Луганск

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Сегодня|Спорт

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