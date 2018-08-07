Расписание и результаты третьего отборочного раунда Лиги Европы

"Мариуполь" и "Заря" продолжают борьбу за групповой этап

7 августа стартует третий отборочный раунд Лиги Европы сезона 2018/2019 годов. В борьбе за групповой этап к "Мариуполю" присоединится луганская "Заря" – азовцы проведут двухматчевую дуэль с французским "Бордо", а луганчане встретятся с португальской "Брагой". Обе украинские команды первые матчи проведут дома.

Первые матчи этой стадии запланированы 7 и 9 августа, ответные – 14 и 16 августа.

Добавим, что уже известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы.

ТРЕТИЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД: РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вторник, 7 августа

19:00 Пюник (Армения) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Четверг, 9 августа

17:00 Уфа (Россия) – Прогрес Нидеркорн (Люксембург)

19:00 Алашкерт (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)

19:00 Спартакс (Латвия) – Судува (Литва)

19:00 Хапоэль Хайфа (Израиль) – Аталанта (Италия)

19:30 РБ Лейпциг (Германия) – У. Крайова КС (Румыния)

20:00 АПольшалон (Кипр) – Динамо-Брест (Бельгияарусь)

20:00 Динамо Минск (Бельгияарусь) – Зенит (Россия)

20:00 Лудогорец (Болгария) – Зриньски Мостар (Босния)

20:00 Мариуполь (Украина) – Бордо (Франция)

20:00 Сигма (Чехия) – Кайрат Алматы (Казахстан)

20:00 Торпедо Кутаиси (Грузия) – Кукеси (Албания)

20:00 Тренчин (Словениявакия) – Фейеноорд (Голландия)

20:00 Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – АПОЭЛ (Кипр)

20:00 Шериф (Молдова) – Валюр (Исландия)

20:00 Штурм (Австрия) – АЕК Ларнака (Кипр)

20:20 Ягеллония (Польша) – Гент (Бельгия)

20:45 Норшелланн (Дания) – Партизан (Сербия)

20:45 ЦСКА София (Болгария) – Копенгаген (Дания)

21:00 Башакшехир (Турция) – Бернли (Англия)

21:00 Бешикташ (Турция) – ЛАСК (Австрия)

21:00 Витесс (Голландия) – Базель (Шва)

21:00 Генк (Бельгия) – Лех (Польша)

21:00 Олимпиакос (Греция) – Люцерн (Шва)

21:00 Олимпия Любляна (Словения) – ХИК (Финляндия)

21:30 Заря (Украина) – Брага (Португалия)

21:45 Корк Сити (Ирландия) – Русенборг (Норвегия)

21:45 Нью-Сейнтс (Уэльс) – Мидтьюлланн (Дания)

21:45 Рейнджерс (Шотландия) – Марибор (Словения)

21:45 Сарпсборг 08 (Норвегия) – Риека (Хорватия)

21:45 Спартак Субботица (Сербия) – Брондбю (Дания)

21:45 Хайдук (Хорватия) – Стяуа (Румыния)

21:45 Хиберниан (Шотландия) – Мольде (Норвегия)

22:00 Легия (Польша) – Дюделанж (Люксембург)

22:05 Слован Братислав (Словакия) – Рапид (Австрия)

22:45 Севилья (Испания) – Жальгирис (Литва)

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.