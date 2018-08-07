Расписание и результаты третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

С этой стадии в борьбу за трофей вступает киевское "Динамо"

Стартует третий раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов. В борьбу за трофей вступает первый представитель Украины – киевское "Динамо". Им предстоит провести двухматчевую дуэль с чешской "Славией". Первый матч состоится на выезде, ответный – дома. Матчи этой стадии пройдут 7/8 августа и 14/15 августа. Напомним, что чемпион Украины донецкий "Шахтер" автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов.

Кстати, уже состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. "Динамо" сыграет с победителем пары "Стандард" – "Аякс".

ТРЕТИЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД: РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вторник, 7 августа

Путь чемпионов

17:00 "Астана" (Казахстан) – "Динамо" Загреб (Хорватия)

20:00 "Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь)

20:15 "Мальме" (Швеция) – "Видеотон" (Венгрия)

21:30 "Црвена Звезда" (Сербия) – "Спартак" Трнава (Словакия)

Путь представителей лиг

20:30 "Славия" Прага (Чех) – "Динамо" Киев (Украина)

21:00 "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия)

22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Фенербахче" (Турция)

Среда, 8 августа

Путь чемпионов

20:00 "Зальцбург" (Австрия) – "Шкендия" (Македония)

21:45 "Селтик" (Шотландия) – АЕК (Греция)

Путь представителей лиг

20:00 ПАОК (Греция) – "Спартак" Москва (Россия)

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.