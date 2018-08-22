Расписание и результаты второго раунда Кубка Украины по футболу

На этой стадии команды Премьер-лиги не участвуют

22 августа пройдут матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу сезона-2018/19. На этой стадии сыграют 10 победителей первого предварительного этапа; 16 команд первой лиги ПФЛ, а также "Кремень" (Кременчуг) и "Черкащина-Академия" (Белозерье) как команды Первой лиги, которые перешли во Вторую лигу.

Расписание и результаты Кубка Украины:

17:00. "Виктория" (Николаевка) – "Мир" (Горностаевка)

17:00. "Балканы" (Заря) – "Николаев"

17:00. "Минай" – "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

17:00. "Лебедин" – "Горняк" (Кривой Рог)

17:00. "Нива" (Винница) – "Горняк-Спорт" (горишни Плавни)

17:00. "Кремень" (Кременчуг) – "Зирка" (Кропивницкий)

17:00. "Таврия" (Симферополь" – "Волынь" (Луцк)

17:00. "Калуш" – "Авангард" (Краматорск)

17:00. "Черкащина-Академия" (Белозерье) – "Рух" (Винники)

17:00. "Кристалл" (Херсон) – "Агробизнес" (Волочиск)

19:00. "Металлист-1925" (Харьков) – "Оболонь-Бровар" (Киев)

19:00. "Ингулец" (Петрово) – "Колос" (Коваливка)

"Сумы" – "Кобра" – +:-

19.09. "Металлург" (Запорожье") – "Днепр-1"

Что дальше?

26.09.2018

Третий предварительный этап (всего – 20 команд): 14 победителей второго предварительного этапа; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с седьмого по двенадцатое. Жеребьевка – 24 августа.

31.10.2018

1/8 финала: 10 победителей третьего предварительного этапа; шесть команд УПЛ, которые согласно рейтингу на начало сезона занимали места с первого по шестое. Жеребьевка – 28 сентября.

03.04.2019

1/4 финала. Жеребьевка – 2 ноября.

24.04.2019

1/2 финала

15.05.2019

Финал

По регламенту:

Все стадии состоят из одного матча.

Перед каждым этапом проводится жеребьевка, по результатам которого определяются пары команд-участниц.

Хозяином поля команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяином является команда, которая имеет нечетный номер при жеребьевке.

Город, стадион и время проведения финального матча определяет Исполнительный комитет ФФУ до даты проведения третьего предварительного этапа соревнований.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер".