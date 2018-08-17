Расписание и результаты второго тура чемпионата Франции

В этот уикенд во Франции пройдут матчи второго тура чемпионата Франции. Открылся тур поединком между "Реймсом" и "Лионом". Хозяева поля неожиданно взяли верх над "ткачами" и со стопроцентным результатом возглавили турнирную таблицу как минимум до субботы.

Пятница, 17 августа

21:45 "Реймс" – "Лион" – 1:0

Суббота, 18 августа

18:00 "Генгам" – "ПСЖ"

21:00 "Амьен" – "Монпелье"

21:00 "Кан" – "Ницца"

21:00 "Дижон" – "Нант"

21:00 "Монако" – "Лилль"

21:00 "Ренн" – "Анже"

Воскресенье, 19 августа

16:00 "Страсбур" – "Сент-Этьен"

18:00 "Тулуза" – "Бордо"

22:00 "Ним" – "Марсель"

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 РЕЙМС 2 2 0 0 2-0 6 2 МАРСЕЛЬ 1 1 0 0 4-0 3 3 ПСЖ 1 1 0 0 3-0 3 4 МОНАКО 1 1 0 0 3-1 3 5 ЛИЛЛЬ 1 1 0 0 3-1 3 6 СТРАСБУР 1 1 0 0 2-0 3 7 НИМ 1 1 0 0 4-3 3 8 ДИЖОН 1 1 0 0 2-1 3 9 СЕНТ-ЭТЬЕН 1 1 0 0 2-1 3 10 ЛИОН 2 1 0 1 2-1 3 11 АНЖЕ 1 0 0 1 3-4 0 12 ГЕНГАМ 1 0 0 1 1-2 0 13 МОНПЕЛЬЕ 1 0 0 1 1-2 0 14 НИЦЦА 1 0 0 1 0-1 0 15 РЕНН 1 0 0 1 1-3 0 16 НАНТ 1 0 0 1 1-3 0 17 АМЬЕН 1 0 0 1 0-2 0 18 БОРДО 1 0 0 1 0-2 0 19 КАН 1 0 0 1 0-3 0 20 ТУЛУЗА 1 0 0 1 0-4 0

Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.

А в Испании стартовал чемпионате страны. Расписание и результаты 1 тура Примеры есть на нашем сайте.