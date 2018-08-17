Расписание и результаты второго тура чемпионата Франции
Топ-чемипонаты Европы набирают оборотов после летнего межсезонья
В этот уикенд во Франции пройдут матчи второго тура чемпионата Франции. Открылся тур поединком между "Реймсом" и "Лионом". Хозяева поля неожиданно взяли верх над "ткачами" и со стопроцентным результатом возглавили турнирную таблицу как минимум до субботы.
Пятница, 17 августа
21:45 "Реймс" – "Лион" – 1:0
Суббота, 18 августа
18:00 "Генгам" – "ПСЖ"
21:00 "Амьен" – "Монпелье"
21:00 "Кан" – "Ницца"
21:00 "Дижон" – "Нант"
21:00 "Монако" – "Лилль"
21:00 "Ренн" – "Анже"
Воскресенье, 19 августа
16:00 "Страсбур" – "Сент-Этьен"
18:00 "Тулуза" – "Бордо"
22:00 "Ним" – "Марсель"
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕЙМС
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|2
|МАРСЕЛЬ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|4
|МОНАКО
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|5
|ЛИЛЛЬ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6
|СТРАСБУР
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|НИМ
|1
|1
|0
|0
|4-3
|3
|8
|ДИЖОН
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|10
|ЛИОН
|2
|1
|0
|1
|2-1
|3
|11
|АНЖЕ
|1
|0
|0
|1
|3-4
|0
|12
|ГЕНГАМ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|МОНПЕЛЬЕ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|НИЦЦА
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|РЕНН
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16
|НАНТ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|17
|АМЬЕН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|БОРДО
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|КАН
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|20
|ТУЛУЗА
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.
А в Испании стартовал чемпионате страны. Расписание и результаты 1 тура Примеры есть на нашем сайте.
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