Расписание и трансляции матчей 29 ноября в Лиге Европы

В четверг в турнире сыграют киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла"

В четверг, 29 ноября, будут сыграны поединки пятого тура группового этапа Лиги Европы. Сегодня на поле выйдут и две украинские команды. Киевское "Динамо" проведет в гостях поединок против "Астаны". А вот полтавская "Ворскла" в Киеве сыграет с лондонским "Арсеналом". УЕФА перенес поединок "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев из-за введения в некоторых областях военного положения.

Матчи Лиги Европы 29 ноября:

17:50. "Астана" (Казахстан) – "Динамо" К (Украина) – "Футбол 2" (live)

17:50. "Спартак" М (Россия) – "Рапид" (Австрия)

19:55. "Байер" (Германия) – "Лудогорец" (Болгария)

19:55. "Цюрих" (Швейцария) – АЕК (Кипр)

19:55. "Зальцбург" (Австрия) – "Лейпциг" (Германия)

19:55. "Русенборг" (Норвегия) – "Селтик" (Шотландия)

19:55. "Зенит" (Россия) – "Копенгаген" (Дания)

19:55. "Бордо" (Франция) – "Славия" (Чехия)

19:55. "Фенербахче" (Турция) – "Динамо" З (Хорватия)

19:55. "Андерлехт" (Бельгия) – "Спартак" Т (Словакия)

19:55. "Ворскла" (Украина) – "Арсенал" (Англия) – "Футбол 1" (live)

19:55. "Карабах" (Азербайджан) – "Спортинг" (Португалия)

19:55. "Бетис" (Испания) – "Олимпиакос" (Греция) – "Футбол 1" (повтор 30.11, 00:25)

19:55. "Милан" (Италия) – "Дюделанж" (Люксембург)

19:55. БАТЭ (Беларусь) – "Види" (Венгрия)

19:55. "Краснодар" (Россия) – "Акхисар" (Турция)

22:00. "Рейнджерс" (Шотландия) – "Вильярреал" (Испания) – "Футбол 2" (повтор, 23.55)

22:00. "Айнтрахт" (Германия) – "Марсель" (Франция)

23:00. "Аполлон" (Кипр) – "Лацио" (Италия)

23:00. "Сарпсборг" (Норвегия) – "Бешикташ" (Турция)

22:00. "Мальме" (Швеция) – "Генк" (Бельгия) – "Футбол 2" (live)

22:00. "Стандард" (Бельгия) – "Севилья" (Испания)

22:00. "Яблонец" (Чехия) – "Ренн" (Франция)

22:00. "Челси" (Англия) – ПАОК (Греция)