Расписание и трансляции матчей отбора на Евро-2020 25 марта
Все матчи понедельника в квалификации на чемпионат Европы по футболу
Сегодня продолжится второй тур отборочной кампании чемпионата Европы по футболу 2020 года. Всего будет сыграно семь поединков. Главный для нас состоится в Люксембурге, куда поедет сборная Украины. В первом туре представители герцогства обыграли Литву – 2:1, а наша команда сыграла вничью с действующими чемпионами континента португальцами. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина.
Матчи 25 марта в отборе на Евро-2020
19:00 Турция – Молдова
Букмекеры: 1.16 – 7.25 – 20.00
ТВ: Футбол 2
21:45 Люксембург – Украина
Букмекеры: 9.00 – 4.50 – 1.40
ТВ: Футбол 1
21:45 Андорра – Албания
Букмекеры: 9.25 – 4.33 – 1.40
21:45 Франция – Исландия
Букмекеры: 1.17 – 7.25 – 18.00
ТВ: Футбол 2
21:45 Косово – Болгария
Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.20
21:45 Черногория – Англия
Букмекеры: 10.50 – 5.00 – 1.33
21:45 Португалия – Сербия
Букмекеры: 1.55 – 4.00 – 6.50
Все матчи отборочного турнира Евро-2020 можно можно смотреть в подписке на oll.tv.
"Карлики" класса люкс: сборная Украины сыграет в стране самых богатых людей Европы – представление соперника.
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