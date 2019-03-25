Расписание и трансляции матчей отбора на Евро-2020 25 марта

Все матчи понедельника в квалификации на чемпионат Европы по футболу

Тренировка сборной Украины в Люксембурге. Фото: ФФУ

Расписание и трансляции матчей отбора на Евро-2020 25 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b3/a02/5c98b3a02bfff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b3/a02/5c98b3a02bfff.jpg 2019-03-25T12:55:00+02:00 Футбол Все матчи понедельника в квалификации на чемпионат Европы по футболу

Сегодня продолжится второй тур отборочной кампании чемпионата Европы по футболу 2020 года. Всего будет сыграно семь поединков. Главный для нас состоится в Люксембурге, куда поедет сборная Украины. В первом туре представители герцогства обыграли Литву – 2:1, а наша команда сыграла вничью с действующими чемпионами континента португальцами. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина.

Матчи 25 марта в отборе на Евро-2020

19:00 Турция – Молдова

Букмекеры: 1.16 – 7.25 – 20.00

ТВ: Футбол 2

21:45 Люксембург – Украина

Букмекеры: 9.00 – 4.50 – 1.40

ТВ: Футбол 1

21:45 Андорра – Албания

Букмекеры: 9.25 – 4.33 – 1.40

21:45 Франция – Исландия

Букмекеры: 1.17 – 7.25 – 18.00

ТВ: Футбол 2

21:45 Косово – Болгария

Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.20

21:45 Черногория – Англия

Букмекеры: 10.50 – 5.00 – 1.33

21:45 Португалия – Сербия

Букмекеры: 1.55 – 4.00 – 6.50

Все матчи отборочного турнира Евро-2020 можно можно смотреть в подписке на oll.tv.

"Карлики" класса люкс: сборная Украины сыграет в стране самых богатых людей Европы – представление соперника.

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