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Расписание матчей и телетрансляций, результаты игр вторника в Лиге наций

8 сентября, 11:31

Олег Люлька Олег Люлька

Неделя сборных закрывается девятью поединками, среди которых Франция - Хорватия и Швеция - Португалия

Во вторник, 8 сентября, девятью поединками закрывается неделя сборных в Европе, а с ней и второй тур Лиги наций. Напомним, сборная Украины в нем потерпела самое крупное поражение под руководством Андрея Шевченко, проиграв 0:4 Испании. Ниже – расписание всех поединков вторника в Лиге наций с телетрансляциями и котировками букмекеров, а также оперативные результаты и актуальные турнирные таблицы групп.

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ЛИГА НАЦИЙ. ВТОРОЙ ТУР. ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

Лига A. Группа 2

21:45 Дания – Англия ТВ: Футбол 3
Букмекеры: 3.85 – 3.35 – 2.11

21:45 Бельгия – Исландия
Букмекеры: 1.19 – 7.30 – 18.00

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Лига A. Группа 3

21:45 Франция – Хорватия ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.70 – 3.80 – 5.50

21:45 Швеция – Португалия ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5.10 – 3.50 – 1.81

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Лига C. Группа 1

21:45 Кипр – Азербайджан
Букмекеры: 2.48 – 3.00 – 3.15

21:45 Люксембург – Черногория
Букмекеры: 3.70 – 3.10 – 2.17

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов

Лига C. Группа 2

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19:00 Армения – Эстония ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 1.81 – 3.40 – 4.90

19:00 Грузия – Северная Македония
​​​​​​​Букмекеры: 2.69 – 3.00 – 2.87

Лига D. Группа 2

21:45 Сан-Марино – Лихтенштейн
​​​​​​​Букмекеры: 10.00 – 4.05 – 1.41

Трансляции всех матчей Лиги наций – на сервисе OLL.TV

Отметим, что накануне вторничного матча со Швецией Роналду победил пчелиную инфекцию. Тремя днями ранее, без Криштиану в составе, Португалия разгромила Хорватию 4:1.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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расписание результаты Лига наций котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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