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Расписание матчей и трансляций, результаты Лиги наций в понедельник

7 сентября, 12:12

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сегодня состоятся еще восемь матчей, начало почти всех - в 21:45 по Киеву

В понедельник в Лиге наций – пятый игровой день сезона 2020/2021. Сегодня проходят восемь матчей в трех из четырех дивизионов. Самая слабенькая, лига D, получила выходной. Центральное противостояние – на арене Йохана Кройфа в Амстердаме, где Нидерланды принимают Италию. Напомним результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 6 сентября.

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Вашему вниманию – свежее расписание матчей и трансляций, котировки букмекеров, а также результаты дня.

Лига наций. 2-й тур. Понедельник, 7 сентября

Группа С4

17:00 Казахстан – Беларусь, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.85

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Группа А1

21:45 Нидерланды – Италия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.00

21:45 Босния и Герцеговина – Польша, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85

Группа В1

21:45 Северная Ирландия – Норвегия
Букмекеры: 3.55 – 3.00 – 2.40

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21:45 Австрия – Румыния, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.65 – 3.80 – 5.80

В тренде
Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Группа В2

21:45 Чехия – Шотландия, ТВ: "Футбол 2" (23:40)
Букмекеры: 5.70 – 4.00 – 1.55

21:45 Израиль – Словакия
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.40

Группа С4

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21:45 Албания – Литва
Букмекеры: 1.30 – 4.70 – 12.00

Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV.

Читайте о том, что Украина потерпела самое крупное поражение при Шевченко.

Смотрите, как Нидерланды скромно обыграли Польшу в первом туре:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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