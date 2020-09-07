Расписание матчей и трансляций, результаты Лиги наций в понедельник

В понедельник в Лиге наций – пятый игровой день сезона 2020/2021. Сегодня проходят восемь матчей в трех из четырех дивизионов. Самая слабенькая, лига D, получила выходной. Центральное противостояние – на арене Йохана Кройфа в Амстердаме, где Нидерланды принимают Италию. Напомним результаты матчей Лиги наций в воскресенье, 6 сентября.
Вашему вниманию – свежее расписание матчей и трансляций, котировки букмекеров, а также результаты дня.
Лига наций. 2-й тур. Понедельник, 7 сентября
Группа С4
17:00 Казахстан – Беларусь, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.85
Группа А1
21:45 Нидерланды – Италия, ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.00
21:45 Босния и Герцеговина – Польша, ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 2.75 – 3.10 – 2.85
Группа В1
21:45 Северная Ирландия – Норвегия
Букмекеры: 3.55 – 3.00 – 2.40
21:45 Австрия – Румыния, ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 1.65 – 3.80 – 5.80
Группа В2
21:45 Чехия – Шотландия, ТВ: "Футбол 2" (23:40)
Букмекеры: 5.70 – 4.00 – 1.55
21:45 Израиль – Словакия
Букмекеры: 2.25 – 3.40 – 3.40
Группа С4
21:45 Албания – Литва
Букмекеры: 1.30 – 4.70 – 12.00
Матчи Лиги наций можно смотреть в интернете на сервисе OLL.TV.
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