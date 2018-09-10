Расписание матчей Лиги Наций 10 сентября: когда начало и где смотреть
В понедельник пройдут восемь матчей нового турнира УЕФА
В понедельник, 10 сентября, состоятся восемь матчей второго тура Лиги Наций. Сегодня на поле выйдут представители лиг А, В, C и D, а центральный поединок дня состоится в Лиссабоне, где действующий чемпион Европы Португалия примет неудачника отбора на ЧМ-2018 команду Италии.
Не менее интересный поединок пройдет в Стокгольме – не пустившие итальянцев на мундиаль шведы сыграют против команды Мирчи Луческу Турции.
Лига A. Группа 3 10.09.2018, 21:45 Португалия – Италия – Футбол-2, Oll.tv
Лига B. Группа 2 10.09.2018, 21:45 Швеция – Турция – Футбол-2, Oll.tv
Лига C. Группа 1 10.09.2018, 21:45 Шотландия – Албания – Футбол-1 (01:30 повтор), Oll.tv
Лига C. Группа 4 10.09.2018, 21:45 Сербия – Румыния – Футбол-1 (23:40 повтор), Oll.tv
Лига C. Группа 4 10.09.2018, 21:45 Черногория – Литва - Oll.tv
Лига D. Группа 1 10.09.2018, 21:45 Андорра – Казахстан - Oll.tv
Лига D. Группа 3 10.09.2018, 21:45 Косово – Фареры - Oll.tv
Лига D. Группа 3 10.09.2018, 21:45 Мальта – Азербайджан – Oll.tv
Напомним, в первом туре на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко.
А вчера во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 лиги В.
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