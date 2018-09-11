Расписание матчей Лиги наций 11 сентября: когда начало и где смотреть

Во вторник, 11 сентября, состоятся семь матчей второго тура Лиги наций. Сегодня на поле выйдут представители лиг А, В, C и D, а центральный поединок дня состоится в Эльче, где сборная Испании будет принимать серебряных призеров чемпионата мира-2018 команду Хорватии.

Расписание и результаты Лиги наций 11 сентября:

Лига А. Группа 2. 21:45. Исландия – Бельгия – Футбол 1 (live)



Лига А. Группа 4. 21:45. Испания – Хорватия - Футбол 2 (live)



Лига В. Группа 3. 21:45. Босния – Австрия



Лига С. Группа 2. 21:45. Финляндия – Эстония



Лига С. Группа 2. 21:45. Венгрия – Греция



Лига D. Группа 2. 21:45. Молдова – Беларусь



Лига D. Группа 2. 21:45. Сан-Марино – Люксембург

Напомним, в первом туре Лиги наций на выезде сборная Украины обыграла команду Чехии – 2:1. Победный гол в компенсированное время забил Александр Зинченко.

А затем во Львове Украина взяла верх над Словакией (1:0) благодаря реализованному пенальти Андреем Ярмоленко. Наша команда со стопроцентным результатом возглавляет группу 1 Лиги В.