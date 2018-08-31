Расписание матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, своих соперников узнал и единственный представитель Украины на этой стадии. "Шахтер" сыграет с английским "Манчестер Сити", французским "Лионом" и немецким "Хоффенхаймом". Теперь стало известно также и расписание матчей "горняков". В первом туре подопечные Паулу Фонсеки 19 сентября сыграют в Харькове с "Хоффенхаймом". Полностью календарь выглядит так:

1-й тур. 19 сентября, 19:55. "Шахтер" – "Хоффенхайм"

2-й тур. 2 октября, 22:00. "Лион" – "Шахтер"

3-й тур. 23 октября, 22:00. "Шахтер" – "Манчестер Сити"

4-й тур. 7 ноября, 22:00. "Манчестер Сити" – "Шахтер"

5-й тур. 27 ноября, 22:00. "Хоффенхайм" – "Шахтер"

6-й тур. 12 декабря, 22:00. "Шахтер" – "Лион"

Представление соперников от официального сайта "Шахтера":

"Манчестер Сити"

В группе F второй год кряду "оранжево-черные" встретятся с одной из сильнейших команд Европы – "Манчестер Сити". В 2018-м "горожане" в пятый раз в истории стали чемпионами Англии, набрав рекордные 100 очков, а в августе начали с трофея новый сезон в поединке за Суперкубок с "Челси" (2:0). Наставник "Манчестер Сити" – Хосеп Гвардиола, завоевавший в своей тренерской карьере уже 24 титула.

В межсезонье "Манчестер Сити" фактически сохранил тот же состав. Из приобретений стоит отметить лишь покупку алжирца Рияда Мареза – одного из лидеров "Лестера", в 2016-м выигрывавшего Премьер-лигу. Потери команды не связаны с трансферами. Некоторое время из-за травм пропустят бронзовый призер чемпионата мира бельгиец Кевин де Брюйне и резервный голкипер Клаудио Браво.

"Лион"

"Лион" представляет одноименный французский город. Клуб был основан в 1950 году, в середине 1960-х завоевал национальный Кубок, но главных успехов добился в начале нового тысячелетия. В 2002-м "львы" впервые стали чемпионами и сохраняли титул на протяжении семи лет, а в 2010-м доходили до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили "Баварии".

В сезоне-2017/18 "Лион" стал бронзовым призером Лиги 1. Летом в "Валенсию" перешел основной защитник Муктар Дьяхаби, а второй бомбардир Мариано Диас (21 гол и 7 результативных передач) выкуплен "Реалом". Вместе с тем клуб точечно усилил конкуренцию на нескольких позициях, сохранил лидеров атаки (Мемфиса Депая и Бертрана Траоре), остался и чемпион мира – 2018 Набиль Фекир.

"Хоффенхайм"

Третий участник Лиги чемпионов от Германии – "Хоффенхайм" из одноименной деревни, сегодня являющейся районом города Зинсхайм. Клуб основан в 1899 году.

"Хоффенхайм" вышел в Бундеслигу в 2008-м, за два года преодолев путь из Региональной лиги. Тогда перед "бело-синими" были поставлены амбициозные задачи, в том числе попадание в еврокубки. Год назад они дебютировали в Лиге чемпионов, уступив в плей-офф квалификации "Ливерпулю", а теперь завоевали бронзовые медали чемпионата и попали в группу напрямую.

У команды один из самых перспективных молодых наставников Германии – 31-летний Юлиан Нагельсманн. В 2017-м его признали лучшим тренером Бундеслиги. Официально известно, что по окончании сезона он покинет "Хоффенхайм" и возглавит "РБ Лейпциг".

За последние годы много ярких игроков "Хоффенхайма" перешло в большие клубы (Роберто Фирмино, Кевин Фолланд, Сандро Вагнер, Никлас Зюле, Жереми Толян, Себастьян Руди). Нынешним летом перебрался в "Шальке" лучший бомбардир Марк Ут, но по-прежнему в наличии результативный хорват Андрей Крамарич. Соперник "горняков" начал сезон с поражения от "Баварии" (3:1), где единственный мяч оформил самый опытный полевой футболист – 30-летний Адам Салаи.