Расписание, результаты и интриги последнего тура чемпионата Украины
Какие задачи решают команды украинской Премьер-лиги в последнем туре чемпионата
На этой неделе в чемпионате Украины по футболу будут сыграны поединки последнего тура Премьер-лиги. Чемпион уже давно известен – за три тура "Шахтер" гарантировал себе титул, "серебро" у "Динамо", "бронза" досталась "Александрии". В последнем туре все еще есть интриги:
Кто займет четвертое место. "Заря" и "Мариуполь" в очном поединке решат, кто из них займет четвертое место в турнирной таблице. Сейчас там "Заря", но "Мариуполь" в случае победы с любым счетом обойдет команду Юрия Вернидуба по дополнительным показателям.
Кто станет победителем нижней шестерки ЧУ. У "Ворсклы" и "Десны" одинаковое количество очков – по 41. Какая команда лучше проведет последний тур, та и станет победителем второй "шестерки".
Кто покинет Премьер-лигу. Последнее место в таблице занимает киевский "Арсенал" (26 очков), на два очка больше у "Черноморца". Если киевляне обыграют "Карпаты", а одесситы не смогут одолеть "Десну", то неудачником сезона станет именно "Черноморец".
Кроме того, "Карпаты" теоретически еще могут избежать стыковых игр за право остаться в Премьер-лиге. Для этого львовянам нужно с разницей в два мяча обыграть на выезде "Арсенал", и ждать поражения "Олимпика" от "Ворсклы".
Матчи 32 тура чемпионата Украины
Среда, 29 мая:
17:00 "Арсенал" – "Карпаты
Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 3.00
17:00 "Ворскла" – "Олимпик"
ТВ: канал Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70
17:00 "Черноморец" – "Десна"
ТВ: канал Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 1.55 – 4.00 – 6.30
Четверг, 30 мая:
17:00 "Мариуполь" – "Заря"
ТВ: канал Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70
19:30 "Александрия" – "Динамо"
ТВ: канал Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 4.30 – 3.80 – 1.80
19:30 "Львов" – "Шахтер"
ТВ: канал Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 9.10 – 5.60 – 1.30
Таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|31
|25
|5
|1
|70-11
|80
|2
|ДИНАМО
|31
|21
|6
|4
|52-18
|69
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|31
|14
|7
|10
|39-32
|49
|4
|ЗАРЯ
|31
|11
|10
|10
|38-31
|43
|5
|МАРИУПОЛЬ
|31
|11
|7
|13
|33-46
|40
|6
|ЛЬВОВ
|31
|8
|10
|13
|25-37
|34
Нижняя шестерка:
|7
|ДЕСНА
|31
|12
|5
|14
|35-38
|41
|8
|ВОРСКЛА
|31
|12
|5
|14
|29-41
|41
|9
|ОЛИМПИК
|31
|7
|12
|12
|39-46
|33
|10
|КАРПАТЫ
|31
|7
|9
|15
|41-51
|30
|11
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|31
|7
|7
|17
|28-49
|28
|12
|АРСЕНАЛ
|31
|7
|5
|19
|24-53
|26
Напомним, что "Шахтер" стал 12-кратным чемпионом Украины
Кроме того, "горняки" в этом сезоне выиграли Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0.
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