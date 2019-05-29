Расписание, результаты и интриги последнего тура чемпионата Украины

Какие задачи решают команды украинской Премьер-лиги в последнем туре чемпионата

Афиша центрального матча тура.

На этой неделе в чемпионате Украины по футболу будут сыграны поединки последнего тура Премьер-лиги. Чемпион уже давно известен – за три тура "Шахтер" гарантировал себе титул, "серебро" у "Динамо", "бронза" досталась "Александрии". В последнем туре все еще есть интриги:

Кто займет четвертое место. "Заря" и "Мариуполь" в очном поединке решат, кто из них займет четвертое место в турнирной таблице. Сейчас там "Заря", но "Мариуполь" в случае победы с любым счетом обойдет команду Юрия Вернидуба по дополнительным показателям.

Кто станет победителем нижней шестерки ЧУ. У "Ворсклы" и "Десны" одинаковое количество очков – по 41. Какая команда лучше проведет последний тур, та и станет победителем второй "шестерки".

Кто покинет Премьер-лигу. Последнее место в таблице занимает киевский "Арсенал" (26 очков), на два очка больше у "Черноморца". Если киевляне обыграют "Карпаты", а одесситы не смогут одолеть "Десну", то неудачником сезона станет именно "Черноморец".

Кроме того, "Карпаты" теоретически еще могут избежать стыковых игр за право остаться в Премьер-лиге. Для этого львовянам нужно с разницей в два мяча обыграть на выезде "Арсенал", и ждать поражения "Олимпика" от "Ворсклы".

Матчи 32 тура чемпионата Украины

Среда, 29 мая:

17:00 "Арсенал" – "Карпаты

Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 3.00

17:00 "Ворскла" – "Олимпик"

ТВ: канал Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70

17:00 "Черноморец" – "Десна"

ТВ: канал Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 1.55 – 4.00 – 6.30

Четверг, 30 мая:

17:00 "Мариуполь" – "Заря"

ТВ: канал Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70

19:30 "Александрия" – "Динамо"

ТВ: канал Футбол 2, oll.tv

Букмекеры: 4.30 – 3.80 – 1.80

19:30 "Львов" – "Шахтер"

ТВ: канал Футбол 1, oll.tv

Букмекеры: 9.10 – 5.60 – 1.30

Таблица чемпионата Украины:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 31 25 5 1 70-11 80 2 ДИНАМО 31 21 6 4 52-18 69 3 АЛЕКСАНДРИЯ 31 14 7 10 39-32 49 4 ЗАРЯ 31 11 10 10 38-31 43 5 МАРИУПОЛЬ 31 11 7 13 33-46 40 6 ЛЬВОВ 31 8 10 13 25-37 34

Нижняя шестерка:

7 ДЕСНА 31 12 5 14 35-38 41 8 ВОРСКЛА 31 12 5 14 29-41 41 9 ОЛИМПИК 31 7 12 12 39-46 33 10 КАРПАТЫ 31 7 9 15 41-51 30 11 ЧЕРНОМОРЕЦ 31 7 7 17 28-49 28 12 АРСЕНАЛ 31 7 5 19 24-53 26

Напомним, что "Шахтер" стал 12-кратным чемпионом Украины

Кроме того, "горняки" в этом сезоне выиграли Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0.

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