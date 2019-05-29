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Расписание, результаты и интриги последнего тура чемпионата Украины

29 мая, 12:09

Какие задачи решают команды украинской Премьер-лиги в последнем туре чемпионата

Афиша центрального матча тура
Афиша центрального матча тура.

На этой неделе в чемпионате Украины по футболу будут сыграны поединки последнего тура Премьер-лиги. Чемпион уже давно известен – за три тура "Шахтер" гарантировал себе титул, "серебро" у "Динамо", "бронза" досталась "Александрии". В последнем туре все еще есть интриги:

Кто займет четвертое место. "Заря" и "Мариуполь" в очном поединке решат, кто из них займет четвертое место в турнирной таблице. Сейчас там "Заря", но "Мариуполь" в случае победы с любым счетом обойдет команду Юрия Вернидуба по дополнительным показателям.

Кто станет победителем нижней шестерки ЧУ. У "Ворсклы" и "Десны" одинаковое количество очков – по 41. Какая команда лучше проведет последний тур, та и станет победителем второй "шестерки".

Кто покинет Премьер-лигу. Последнее место в таблице занимает киевский "Арсенал" (26 очков), на два очка больше у "Черноморца". Если киевляне обыграют "Карпаты", а одесситы не смогут одолеть "Десну", то неудачником сезона станет именно "Черноморец".

Кроме того, "Карпаты" теоретически еще могут избежать стыковых игр за право остаться в Премьер-лиге. Для этого львовянам нужно с разницей в два мяча обыграть на выезде "Арсенал", и ждать поражения "Олимпика" от "Ворсклы".

Матчи 32 тура чемпионата Украины

Среда, 29 мая:

17:00 "Арсенал" – "Карпаты
Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 3.00

17:00 "Ворскла" – "Олимпик"
ТВ: канал Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70

17:00 "Черноморец" – "Десна"
ТВ: канал Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 1.55 – 4.00 – 6.30

Четверг, 30 мая:

17:00 "Мариуполь" – "Заря"
ТВ: канал Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 2.70 – 3.20 – 2.70

19:30 "Александрия" – "Динамо"
ТВ: канал Футбол 2, oll.tv
Букмекеры: 4.30 – 3.80 – 1.80

19:30 "Львов" – "Шахтер"
ТВ: канал Футбол 1, oll.tv
Букмекеры: 9.10 – 5.60 – 1.30

Таблица чемпионата Украины:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР31255170-1180
2 ДИНАМО31216452-1869
3 АЛЕКСАНДРИЯ311471039-3249
4 ЗАРЯ3111101038-3143
5 МАРИУПОЛЬ311171333-4640
6 ЛЬВОВ318101325-3734

Нижняя шестерка:

7 ДЕСНА311251435-3841
8 ВОРСКЛА311251429-4141
9 ОЛИМПИК317121239-4633
10 КАРПАТЫ31791541-5130
11 ЧЕРНОМОРЕЦ31771728-4928
12 АРСЕНАЛ31751924-5326

Напомним, что "Шахтер" стал 12-кратным чемпионом Украины


Кроме того, "горняки" в этом сезоне выиграли Кубок Украины, обыграв в финале "Ингулец" со счетом 4:0.


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Сегодня|Спорт

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