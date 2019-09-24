Расписание, трансляции и результаты 6 тура чемпионата Испании

"Реал" и "Атлетик" продолжают борьбу за лидерство в турнирной таблице

/ Фото: AFP

В Испании стартует шестой тур чемпионата страны. Лидер турнирной таблицы "Атлетик" из Бильбао имеет все шансы остаться на верхушке таблицы, если сумеет обыграть главного аутсайдер на старте сезона "Леганес". Мадридский "Реал", разделяющий с басками первое место, встретится с "Осасуной", которая последние четыре поединка свела вничью.

Но внимание болельщиков будет приковано к поединку "Барселоны" против "Вильярреала". Каталонцы неудачно стартовали в Примере и уже пошли слухи, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку. Ему дали два матча на исправление ситуации.

Смотрите, как "Барселона" проиграла предыдущий матч чемпионата Испании:

Вторник, 24 сентября

20:00 "Вальядолид" – "Гранада" – Футбол-1, Oll.tv

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21:00 "Бетис" – "Леванте"

22:00 "Барселона" – "Вильярреал" - Футбол-1, Oll.tv

Среда, 25 сентября

20:00 "Леганес" – "Атлетик"

20:00 "Мальорка" – "Атлетико" – Футбол-2, Oll.tv

21:00 "Валенсия" – "Хетафе"

22:00 "Реал" – "Осасуна" – Футбол-2, Oll.tv

Четверг, 26 сентября

20:00 "Эйбар" – "Севилья" – Футбол-1, Oll.tv

21:00 "Сельта" – "Эспаньол"

22:00 Реал Сосьедад – Алавес

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 АТЛЕТИК 5 3 2 0 6-1 11 2 РЕАЛ МАДРИД 5 3 2 0 10-6 11 3 ГРАНАДА 5 3 1 1 11-5 10 4 РЕАЛ СОСЬЕДАД 5 3 1 1 7-4 10 5 СЕВИЛЬЯ 5 3 1 1 5-2 10 6 АТЛЕТИКО 5 3 1 1 5-4 10 7 ВИЛЬЯРРЕАЛ 5 2 2 1 12-8 8 8 БАРСЕЛОНА 5 2 1 2 12-9 7 9 ЛЕВАНТЕ 5 2 1 2 6-5 7 10 ОСАСУНА 5 1 4 0 4-3 7 11 ХЕТАФЕ 5 1 3 1 7-6 6 12 ВАЛЕНСИЯ 5 1 2 2 6-8 5 13 АЛАВЕС 5 1 2 2 2-4 5 14 БЕТИС 5 1 2 2 6-9 5 15 ВАЛЬЯДОЛИД 5 1 2 2 4-7 5 16 СЕЛЬТА 5 1 2 2 3-6 5 17 МАЛЬОРКА 5 1 1 3 4-8 4 18 ЭСПАНЬОЛ 5 1 1 3 3-9 4 19 ЭЙБАР 5 0 2 3 4-7 2 20 ЛЕГАНЕС 5 0 1 4 2-8 1

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