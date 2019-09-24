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Расписание, трансляции и результаты 6 тура чемпионата Испании

24 сентября, 20:04

"Реал" и "Атлетик" продолжают борьбу за лидерство в турнирной таблице

/ Фото: AFP

В Испании стартует шестой тур чемпионата страны. Лидер турнирной таблицы "Атлетик" из Бильбао имеет все шансы остаться на верхушке таблицы, если сумеет обыграть главного аутсайдер на старте сезона "Леганес". Мадридский "Реал", разделяющий с басками первое место, встретится с "Осасуной", которая последние четыре поединка свела вничью.

Но внимание болельщиков будет приковано к поединку "Барселоны" против "Вильярреала". Каталонцы неудачно стартовали в Примере и уже пошли слухи, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку. Ему дали два матча на исправление ситуации.

Смотрите, как "Барселона" проиграла предыдущий матч чемпионата Испании:

Вторник, 24 сентября

20:00 "Вальядолид" – "Гранада" – Футбол-1, Oll.tv

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21:00 "Бетис" – "Леванте"

22:00 "Барселона" – "Вильярреал" - Футбол-1, Oll.tv

Среда, 25 сентября

20:00 "Леганес" – "Атлетик"

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20:00 "Мальорка" – "Атлетико" – Футбол-2, Oll.tv

21:00 "Валенсия" – "Хетафе"

22:00 "Реал" – "Осасуна" – Футбол-2, Oll.tv

Четверг, 26 сентября

20:00 "Эйбар" – "Севилья" – Футбол-1, Oll.tv

21:00 "Сельта" – "Эспаньол"

22:00 Реал Сосьедад – Алавес

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 АТЛЕТИК53206-111
2 РЕАЛ МАДРИД532010-611
3 ГРАНАДА531111-510
4 РЕАЛ СОСЬЕДАД53117-410
5 СЕВИЛЬЯ53115-210
6 АТЛЕТИКО53115-410
7 ВИЛЬЯРРЕАЛ522112-88
8 БАРСЕЛОНА521212-97
9 ЛЕВАНТЕ52126-57
10 ОСАСУНА51404-37
11 ХЕТАФЕ51317-66
12 ВАЛЕНСИЯ51226-85
13 АЛАВЕС51222-45
14 БЕТИС51226-95
15 ВАЛЬЯДОЛИД51224-75
16 СЕЛЬТА51223-65
17 МАЛЬОРКА51134-84
18 ЭСПАНЬОЛ51133-94
19 ЭЙБАР50234-72
20 ЛЕГАНЕС50142-81

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расписание результаты чемпионат Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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