Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионов

Очередные матчи Премьер-лиги растянулись аж на шесть дней из-за Кубка Англии

Очередной тур чемпионата Англии выходит очень затяжным. В календарь на ближайшие дни, кроме 10 матчей Премьер-лиги, вклинились четыре поединка 1/4 финала Кубка Англии. Из-за этого 32-й тур АПЛ длится с 27 июня по 2 июля – шесть дней. А пока что фанаты "Ливерпуля" бурно празднуют чемпионство – первое для клуба за 30 лет.

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Интересно, что в последнем матче встречаются "МанСити" Александра Зинченко и "Ливерпуль": новоиспеченный чемпион приедет в гости к прошлогоднему. Вашему вниманию – расписание игр и трансляций на телевидении, котировки букмекеров и турнирная таблица.

Суббота, 27 июня

14:30 "Астон Вилла" – "Вулверхэмптон", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 4.90 – 3.40 – 1.85

Воскресенье, 28 июня

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18:30 "Уотфорд" – "Саутгемптон", ТВ: "Setanta Sports" (23:00)

Букмекеры: 2.45 – 3.35 – 3.00

Понедельник, 29 июня

22:00 "Кристал Пэлас" – "Бернли", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 2.40 – 3.10 – 3.35

Вторник, 30 июня

22:15 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 5.10 – 3.65 – 1.75

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Среда, 1 июля

20:00 "Арсенал" – "Норвич", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.30

20:00 "Борнмут" – "Ньюкасл"

Букмекеры: 2.35 – 3.15 – 3.20

20:00 "Эвертон" – "Лестер"

Букмекеры: 2.55 – 3.25 – 2.80

22:15 "Вест Хэм" – "Челси", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 5.10 – 4.10 – 1.60

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Четверг, 2 июля

20:00 "Шеффилд" – "Тоттенхэм", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 3.85 – 3.30 – 2.00

22:15 "Манчестер Сити" – "Ливерпуль", ТВ: "Setanta Sports"

Букмекеры: 2.10 – 3.70 – 3.20

Турнирная таблица чемпионата Англии

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