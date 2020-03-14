Распространяйте это вместо коронавируса: босс мирового футбола показал, как надо мыть руки

Инфантино советует уделять одной процедуре мытья рук не менее двух минут и передает эстафету экс-партнерам Шевы

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал челлендж "Безопасные руки", запущенный для борьбы с пандемией коронавируса. Инфантино подробно показал, как нужно правильно мыть руки, чтобы отогнать от себя COVID-19. При этом босс мирового футбола передал "гигиенический" челлендж экс-партнерам Андрея Шевченко по "Челси" и "Милану" – ивуарийцу Дидье Дрогба и бразильцу Кака.

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Джанни Инфантино посоветовал мыть руки, как минимум, в течение двух минут. А также призвал распространять это видео, но – не коронавирус.

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Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус записал видео, на котором показал, как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек, на территории КНР – более 3,1 тысячи. При этом, из числа заразившихся 150 000 человек, излечилось более 70 тысяч.

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Напомним, в Украине на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина. В рамках противодействия распространению вируса правительство приняло решение ввести общенациональный карантин.

Тем не менее чемпионат Украины по футболу продолжается, в отличие от еврокубков и национальных первенств многих других стран. Однако матчи проходят без зрителей. В субботу, 14 марта, состоялся первый поединок УПЛ при карантине: "Львов" и "Карпаты" сыграли вничью с двумя незабитыми пенальти и удалением.

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