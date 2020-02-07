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Расследование в отношении "Ливерпуля" по взлому скаутинговой системы "Манчестер Сити" закрыто

7 февраля, 17:58

Мерсисайдцы уже выплатили «горожанам» 1 млн фунтов компенсации

/ Фото: Twitter

Футбольная ассоциация Англии закрыла расследование в отношении "Ливерпуля", которого подозревали во взломе скаутинговой системы "Манчестер Сити". Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы.

Напомним, что в сентябре 2013 года "МанСити" нанял экспертов по компьютерному шпионажу и установил, что их система была взломана. А за год до этого расследования "горожан" "Ливерпуль" переманил троих скаутов "Сити", один из которых – Майкл Эдвардс, который является нынешним спортивным директором "красных". Но даже после своего увольнения скауты затем сотни раз входили в систему "Сити" Scout7.

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После стольких лет расследование прекратили из-за большого срока давности обвинений, а также из-за того, что мерсисайдцы выплатили "горожанам" 1 млн фунтов компенсации. Но дело еще может быть открыто, если всплывет новая информация по взлому.

Тем временем обнародованы премиальные игрокам "Ливерпуля" за выигрыш чемпионата Англии.

Смотрите также, как "Манчестер Сити" играл против "Шахтера"

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Источник: Sky Sports

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