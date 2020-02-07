Расследование в отношении "Ливерпуля" по взлому скаутинговой системы "Манчестер Сити" закрыто

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Футбольная ассоциация Англии закрыла расследование в отношении "Ливерпуля", которого подозревали во взломе скаутинговой системы "Манчестер Сити". Ранее мы сообщали, что "Манчестер Сити" почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы.

Напомним, что в сентябре 2013 года "МанСити" нанял экспертов по компьютерному шпионажу и установил, что их система была взломана. А за год до этого расследования "горожан" "Ливерпуль" переманил троих скаутов "Сити", один из которых – Майкл Эдвардс, который является нынешним спортивным директором "красных". Но даже после своего увольнения скауты затем сотни раз входили в систему "Сити" Scout7.

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После стольких лет расследование прекратили из-за большого срока давности обвинений, а также из-за того, что мерсисайдцы выплатили "горожанам" 1 млн фунтов компенсации. Но дело еще может быть открыто, если всплывет новая информация по взлому.

Тем временем обнародованы премиальные игрокам "Ливерпуля" за выигрыш чемпионата Англии.

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