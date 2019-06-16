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Расстреливали в упор: каскад невероятных сейвов вратаря Венесуэлы в игре с Перу

16 июня, 11:05

С помощью своего фантастического кипера венесуэльцы избежали поражения на старте Кубка Америки

Перу - Венесуэла. Сейв Фариньеса
Перу - Венесуэла. Сейв Фариньеса. Фото: Reuters

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу сборная Венесуэлы разошлась миром в Порту-Алегри с национальной командой Перу – 0:0. Интересно, что по ходу игры рефери Вильмар Рольдан отменил два гола перуанцев, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (VAR). В первом тайме из-за офсайда не был засчитан гол Кристофера Гонсалеса, а во второй половине по той же причине отменили мяч Джефферсона Фарфана.

Но главной фишкой матча Венесуэла – Перу стала игра вратаря венесуэльцев Фариньеса, который в течение одной атаки перуанцев умудрился совершить два невероятных сейва после ударов в упор, тогда как третий удар пришелся в штангу.

Как сообщалось ранее, Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия, обыгравшая фаворита турнира со счетом 2:0. Отметим, что сборная Аргентины проиграла в основное время на Кубке Америки впервые за 12 лет. Тогда, в 2007 году, аргентинцы в финале турнира уступили Бразилии – 0:3.

Также мы писали, что в стартовом матче Копа Америка Бразилия разгромила Боливию – 3:0. У победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще один гол забил Эвертон (85).

Напомним, на днях в отборе на Евро-2020 главная сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег вратарь, сборная Перу, сборная Венесуэлы, Кубок Америки

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Сегодня|Спорт

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