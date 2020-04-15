"Раздолбайство полное": звезда футбола требует ужесточить наказания за нарушение карантина

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков, за свою карьеру успевший поиграть за многие немецкие и китайские клубы, призвал власти РФ ужесточить наказания за нарушение карантина. Ранее Кирьяков наехал на китайцев за распространение коронавируса. "Им надо жрать нормальную еду! А не то, что ползает и летает", – заявил футболист

"Самоизоляция у меня проходит в пределах нормы. Понимаю, что это нужно и условия у меня соответствующие – закрытый поселок под Москвой. Здесь я могу прогуляться, есть лес и свежий воздух. Также есть своя площадка, на которой мы с сыном занимается, ему нужно поддерживать форму, так как он тренируется в академии "Зенита", – говорит Сергей Кирьяков. – Пропуски – вынужденная мера. Не все граждане воспринимают ситуацию серьезно. Я каждый день смотрю новости и слежу за тем, сколько новый день приносит заболевших и умерших. Все растет достаточно прилично. К сожалению, как я и говорил, многих россиян это не останавливает. Это часть нашего менталитета"

Сергей Кирьяков

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"Я много лет прожил в Германии и знаю, что там очень дисциплинированные люди. Все четко выполняют или стараются выполнять рекомендации. У нас немного иная картина, и жесткие меры, которые есть сейчас, будут ужесточаться. Они помогут переломить ситуацию, по-другому никак. Многие относятся наплевательски. Я говорю со многими знакомыми не только из Москвы и Питера, но и из регионов – у нас раздолбайство полное. Никто не понимает серьезности. Я за жесткие меры", – добавил Сергей Кирьяков

По последним данным, в России зафиксировано почти 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых 198 оказались летальными.

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