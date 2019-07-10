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Разгром без Цыганкова: как "Динамо" забило пять мячей в игре с австрийской "солянкой"

10 июля, 00:35

Против киевлян вышли лучшие игроки сразу двух клубов – "Цирля" и "Кематена". Спарринг получился без интриги

Накануне киевское "Динамо" провело четвертый спарринг на тренировочном сборе в Австрии. Соперником подопечных Александра Хацкевича выступил представитель региональной лиги Австрии – "Цирль". Правда, на этот матч австрийский клуб объединил составы с местным ФК "Кематен". Таким образом, против "Динамо" на поле вышли лучшие игроки сразу двух клубов – "Цирля" и "Кематена". Получилась своего рода австрийская "солянка", которую киевляне очень легко "съели".

Стартовый состав "Динамо" обратил на себя внимание присутствием в нем ряда игроков, которые не принимали участие в предыдущих поединках – Попов, Беседин, Буяльский. А Цыганков продолжает работать по индивидуальной программе.

Результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Что касается игры, то "бело-синие" с первых минут владели инициативой и контролировали мяч. После серии атак, на 23-й минуте поединка Беседин открыл счет. Андриевский навесил справа с углового точно на голову Артему, который нанес удар с линии вратарской.


Второй гол не заставил себя долго ждать. Буяльский решился на удар из-за пределов штрафной и поразил правый нижний угол ворот на 32-й минуте поединка. Уже на 37-й минуте встречи был забит третий гол Де Пеной. Цитаишвили принял мяч от Андриевского, прошел по флангу и сделал передачу на дальний угол вратарского, а набежавший Де Пена переправил мяч в сетку.

После перерыва тренерский штаб "Динамо" провел несколько замен. "Бело-синие" активно начали второй тайм. Возможностью забить четвертый гол в матче воспользовался Шапаренко. Николай стремительно вошел в штрафную, и один в один обыграл голкипера, послав мяч под правую штангу.


В своем первом матче после длительного восстановления после травмы Пиварич отметился забитым голом. Хорват с левого фланга результативно пробил в ближний угол на 83-й минуте поединка. В итоге, разгромная победа киевлян со счетом 5:0. "Динамо" продолжает свою беспроигрышную серию в контрольных матчах на сборах. Следующий спарринг "бело-синие" проведут в субботу, 13 июля, против ФК "Брентфорд" из английского Чемпионшипа.

  • "Динамо" – "Цирль"/"Кематен" – 5:0
  • Голы: Беседин (23), Буяльский (32), де Пена (37), Шапаренко (65), Пиварич (83)
  • "Динамо": Кучерук (Нещерет, 45), Шабанов (Пиварич, 56), Попов, Алибеков (Русин, 45), Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили, Дуэлунд (де Пена, 31), Беседин.

Как сообщалось ранее, "Динамо" одержало победу с осадочком – киевляне разгромили соперника, но потеряли датского полузащитника. Ложкой дегтя в последнем спарринге "бело-синих" стало повреждение полузащитника  Миккеля Дуэлунда в первом тайме. Кстати, вышедший вместо него Карлос де Пена отметился голом. Что касается Дуэлунда, то он лишь два месяца назад вернулся в строй после предыдущего пребывания в лазарете.

Также мы писали, что о возвращении блудного Жени: Хачериди в шаге от контракта с киевским "Динамо". Центральный защитник, которого не оценил Разван Луческу в Греции, может пополнить ряды вице-чемпионов Украины.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо" в прошлом сезоне

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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