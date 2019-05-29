Разгром на финише сезона: обзор матча "Черноморец" – "Десна"
Голы и лучшие моменты матча 32-го тура чемпионата Украины
"Черноморец" сыграет в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге. В 32-м туре чемпионата Украины одесситы дома обыграли черниговскую "Десну" и сохранили за собой 11-ю строчку турнирной таблицы. Дубль в матче оформил исландский нападающий "Черноморца" Арни Вильхьяльмссон. 25-летний форвард забил в текущем сезоне 7 мячей, при том, что он пополнил "моряков" только перед весенней частью сезона.
"Черноморец" – "Десна" – 3:0
Голы: Танчик (62), Вильхьяльмссон (73 ,пен, 85)
"Черноморец": Литовченко, Грачев, Рыжук, Норенков, Вильхьяльмссон, Аржанов, Хамелюк, Гошкодеря (Остапенко, 77), Танчик (Чорний, 80), Голиков, Коваль (Павлов, 6).
"Десна": Литовка, Гитченко, Слинкин (Мочуляк, 72), Фаворов, Немчанинов, Картушов, Огиря, Богданов, Волков (Парцвания, 78), Филиппов, Безбородько (Хлебас, 66).
Предупреждения: Фаворов (6), Огиря (19), Рыжук (28), Остапенко (80), Вильхьяльмссон (83).
Удаление: Немчанинов (72).
Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".
Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".
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