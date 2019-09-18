Разгром от "Аякса" и неудача от "Челси": результаты группы H

Челси - Валенсия / Фото: Twitter

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В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" минимально уступил "Валенсии" на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне

Автором единственного гола встречи стал нападающий Родриго, отправивший мяч в ворота "Челси" на 74-й минуте.

В другом поединке этой группы встречались "Аякс" и "Лилль". В Амстердаме оказались сильнее хозяева, наколотив сопернику три гола. Результативными действиями отметились – Квинси Промес, Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.

Таким образом, в группе H "Аякс" и "Валенсия" делят первое место с тремя баллами. А вот лондонский "Челси" и французский "Лилль" внизу турнирной таблицы.

Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил.

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