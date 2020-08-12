Разгром "Шахтером" "Базеля": назван лучший игрок четвертьфинала Лиги Европы

Самой высокой оценки от аналитиков удостоился бразилец Тайсон, на счету которого гол плюс заработанный пенальти

Аналитический портал WhoScored лучшим игроком матча "Шахтер" – "Базель" назвал бразильского полузащитника "горняков" Тайсона. Напомним, накануне в немецком Гельзенкирхене "Шахтер" разгромил "Базель" 4:1 и вышел в полуфинал Лиги Европы, где 17 августа встретится с "Интером".

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В первом тайме четвертьфинального поединка с "Базелем" Тайсон отметился голом с рикошетом от защитника соперников, после которого счет стал 2:0 в пользу "Шахтера". А во второй половине игры Тайсон заработал пенальти, реализованный Аланом Патриком, который практически снял вопрос о победителе поединка.

Тайсон / Фото: Reuters

За эти и другие удачные действия во встрече с "Базелем" Тайсон удостоился оценки 8.9, став Man of the Match. В тройку лучших игроков поединка, по версии WhoScored, вошли также автор первого гола в поединке Мораес (8.6), а также Марлос (8.4), в активе которого две результативные передачи.

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Обзор матча "Шахтер" – "Базель" (4:1)

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Ранее тренер "Базеля" заявил, что "Шахтер" создаст проблемы "Интеру" в полуфинале Лиги Европы за счет своей скорости. "Думаю, что какая-то команда победит с минимальным счетом", – дал прогноз Марсель Коллер.

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