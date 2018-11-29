Разгром в Киеве: видео голов матча "Ворскла" – "Арсенал"

Украина потеряла одного из трех оставшихся представителей в еврокубках. Полтавская "Ворскла" проиграла лондонскому "Арсеналу" в пятом туре группового этапа Лиги Европы и точно не сможет занять первое или второе место в группе. Матч в четверг по решению УЕФА был перенесен из Полтавы в Киев и завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Таким образом, от Украины в еврокубках пока продолжают борьбу два клуба – "Шахтер" (может выйти как в 1/8 финала Лиги чемпионов, так и в 1/16 Лиги Европы) и "Динамо" (киевляне сегодня гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы). Мы провели онлайн матча "Ворскла" – "Арсенал" с видео-повторами голов.

Все мячи "Арсенал" забил еще в первом тайме. На 10-й минуте отличился 18-летний английский полузащитник Смит Роу. На 27-й минуте Аарон Рэмзи реализовал пенальти, назначенный за фол на нем же. В концовке первого тайма окончательный счет установил 19-летний Джо Уиллок.

Во втором тайме "Арсенал" забил четвертый гол (снова отличился Смит Роу), но он не был засчитан, потому что за секунду до удара был зафиксирован офсайд. После перерыва "Арсенал" забить больше так и не смог, отлично в рамке ворот украинского клуба играл вратарь Богдан Шуст.

Обзор матча "Ворскла" – "Арсенал" 0:3