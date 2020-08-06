Разгром "Вольфсбурга" "Шахтером": назван лучший игрок матча Лиги Европы

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес назван лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" (3:0) по версии авторитетного аналитического портала Whoscored. Напомним, по сумме двух встреч "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал евротурнира.

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За ответную игру с немецкими "волками" бразильский украинец Жуниор Мораес, забивший в концовке встречи два мяча, получил от Whoscored 9,2 балла. В тройку лучших футболистов поединка на НСК "Олимпийский" вошли также полузащитники "Шахтера" Алан Патрик и Марлос, действия которых оценены в 8,4 балла.

Между тем среди вышедших на замену игроков "Шахтера" высший балл – у израильтянина Манора Соломона (7,6), на счету которого второй гол "горняков", забитый с передачи другого джокера дончан Евгения Коноплянки.

Реклама Жуниор Мораес / Фото: Reuters

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Уже через пять дней "Шахтеру" предстоит четвертьфинальный матч Лиги Европы. Скорее всего, соперником "горняков" 11 августа в Гельзенкирхене будет швейцарский "Базель", который в первом матче обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0, а ответная игра состоится в Базеле 6 августа. Кстати, у наших соперников будет на день меньше времени на отдых.

Обзор матча "Шахтер" – "Вольфсбург" (3:0)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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