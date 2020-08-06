Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Разгром "Вольфсбурга" "Шахтером": назван лучший игрок матча Лиги Европы

6 августа, 08:10

Олег Люлька Олег Люлька

Самую высокую оценку за поединок на "Олимпийском" получил нападающий "горняков" Жуниор Мораес, сделавший дубль

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес назван лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" (3:0) по версии авторитетного аналитического портала Whoscored. Напомним, по сумме двух встреч "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" со счетом 5:1 и вышел в четвертьфинал евротурнира.

Реклама

За ответную игру с немецкими "волками" бразильский украинец Жуниор Мораес, забивший в концовке встречи два мяча, получил от Whoscored 9,2 балла. В тройку лучших футболистов поединка на НСК "Олимпийский" вошли также полузащитники "Шахтера" Алан Патрик и Марлос, действия которых оценены в 8,4 балла.

Между тем среди вышедших на замену игроков "Шахтера" высший балл – у израильтянина Манора Соломона (7,6), на счету которого второй гол "горняков", забитый с передачи другого джокера дончан Евгения Коноплянки.

Жуниор Мораес
Реклама

Жуниор Мораес / Фото: Reuters

В тренде
"Шахтер" уничтожил "Вольфсбург" в Киеве: три гола забиты за пять минут (видео)

Читайте также: "Наша цель – финал": защитник "Шахтера" отреагировал на разгром "Вольфсбурга" в Лиге Европы

Уже через пять дней "Шахтеру" предстоит четвертьфинальный матч Лиги Европы. Скорее всего, соперником "горняков" 11 августа в Гельзенкирхене будет швейцарский "Базель", который в первом матче обыграл "Айнтрахт" со счетом 3:0, а ответная игра состоится в Базеле 6 августа. Кстати, у наших соперников будет на день меньше времени на отдых.

Обзор матча "Шахтер" – "Вольфсбург" (3:0)

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять