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Разминка перед Ярмоленко: Зинченко на карантине обыграл россиянина из "Зенита"

27 марта, 09:42

Богдан Юрков

Пока реальный футбол - на паузе, лидер сборной Украины пополняет список своих виртуальных побед

Левый фулбек "Манчестер Сити" и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пробился в 1/4 финала онлайн-турнира по FIFA 20 среди сборных, который называется Plan B. Турнир проводит портал "433". Ранее мы писали, что также Зинченко составит конкуренцию Ярмоленко в Counter-Strike.

В рамках 1/16 финала онлайн-турнира по FIFA 20 Александр Зинченко переиграл россиянина Данила Кругового из "Зенита", который сейчас на правах аренды выступает за "Уфу", а в 1/8 финала украинец был сильнее австрийского футболиста Михаэля Грегорича из "Шальке".

Интересно, что во время прямого включения, когда невеста Зинченко и журналиста каналов "Футбол" Влада Седан подошла к Александру, украинец играл против шотландца Билли Гилмора из "Челси" и побеждал со счетом 4:0.

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Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан / Фото: Instagram

Напомним, накануне Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина

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Манчестер Сити коронавирус Александр Зинченко

Источник: isport.ua

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