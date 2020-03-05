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Разношерстная компания: "Айнтрахт" и "Байер" присоединились к "Баварии" и "Саарбрюкену" в Кубке

5 марта, 10:30

Вадим Авдасев

Известны все участники полуфинальной стадии национального Кубка

В Кубке Германии определились все полуфиналисты. Во вторник вечером клуб четвертого дивизиона "Саарбрюкен" победил "Фортуну" в Кубке Германии в серии пенальти и сенсационно прошел барьер 1/4 финала. Его "трюк" повторила мюнхенская "Бавария", скромно обыгравшая в Гельзенкирхене "Шальке". Вчера поздно вечером компанию им составили "Айнтрахт" из Франкфурта и леверкузенский "Байер".

В среду встречи завершились без сенсаций. "Айнтрахт" на своем стадионе разобрался с бременским "Вердером", которого больше заботит сохранение прописки в высшем дивизионе. На 45-й минуте франкфуртцы забили с пенальти, а на 60-й – с игры. В итоге – 2:0. Ранее один из лидеров Бундеслиги "Лейпциг" вылетел в 1/8 финала Кубка Германииот "Айнтрахта".

"Байер" в Леверкузене подарил болельщикам богатые эмоции. Сначала хозяева пропустили от "Унион Берлина" мяч в первом тайме – на 39-й минуте. Затем за 20 минут до финального свистка сравняли счет, а в последние пять минут матча забили еще дважды – 3:1. Смотрите видеообзор поединка.

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