"Реакция чистого Барсика": Вацко заступился за украинца, которого в России назвали "футболистиком"

По словам известного украинского комментатора, на фоне Юрана-тренера Яремчук - просто футболистище

Сергей Юран / Фото: Twitter

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Известный телекомментатор Виктор Вацко заступился за нападающего сборной Украины Романа Яремчука, на которого вылился поток оскорблений от экс-тренера московского "Спартака" Сергея Юрана.

Автор первого гола в ворота Португалии Роман Яремчук / Фото: AFP

Напомним, Роман Яремчук, забивший первый мяч в ворота португальцев в победном для Украины поединке отбора Евро-2020, попросил спокойно отнестись к выигрышу Украиной у действующих чемпионов Европы и их мегазвезды Криштиану Роналду. "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – отметил Яремчук, чем довел до бешенства многих россиян.

Смотрите гол Яремчука в ворота Португалии

В ответ бывший нападающий сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", набросился с заочными оскорблениями на Романа Яремчука. "Такие футболисты, как Яремчук, называются футболистиками. Возможно, кто-то попросил его вспомнить о России в таком плане", – сказал Юран о Яремчуке.

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И вот Юрану прилетел "пас" от известного украинского комментатора Виктора Вацко.

"Когда-то в киевском "Динамо" у Сергея Юрана было прозвище Барсик. Вот вам реакция чистого Барсика на слова Ромы Яремчука о том, что к успеху надо относиться спокойно. И на фоне уровня Юрана-тренера Яремчук – не футболистик, а футболистище где как Зидан", – написал у себя в Twitter Виктор Вацко

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Отметим, что в разное время за неудовлетворительные результаты 50-летнего Сергея Юрана увольняли с поста главного тренера московского "Спартака", ярославского "Шинника", даугавпилского "Диттона" и ряда других команд.

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