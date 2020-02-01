"Реал" – "Атлетико": где смотреть мадридское дерби в чемпионате Испании

Список трансляций матча "Реал" - "Атлетико" на ТВ и в интернете

/ Фото: Reuters

Сегодня мадридский "Реал" в дерби встретится с мадридским "Атлетико". Матч пройдет в рамках 22-го тура чемпионата Испании на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. В прямой трансляции матч покажут в Украине на ТВ и в интернете. "Реал" – "Атлетико" онлайн матча доступен на нашем сайте.

Сегодня на поле сойдутся первая и пятая команды чемпионата Испании. Тем не менее, такой разрыв пусть не вводит в заблуждение – нас ждет очень горячий матч двух непримиримых соперников. В Испании более принципиальным является только "Эль класико" между "Реалом" и "Барселоной". Кстати, у Мадридского дерби есть свое крутое название – El Derbi madrileño.

Что касается статистики очный матчей, то здесь огромное преимущество у "Реала" – 110 побед против 56 у "матрасников". Еще 57 матчей победителя не выявили. В текущем сезоне команды успели уже сыграть в чемпионате Испании (0:0) и побороться за Суперкубок страны, где в финале сильнее оказался "Реал" (0:0 и 4:1 по пен).

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Букмекеры считают "Реал" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 1.83, на ничью – 3.40, на победу "Атлетико" – 4.33.

Смотреть матч "Реал" – "Атлетико":

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Ранее мы писали, что Эден Азар приступил к тренировкам "Реала" и может сыграть в мадридском дерби. Бельгийский игрок травмировался в конце ноября в матче Лиги чемпионов против "Пари-Сен-Жермен".

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